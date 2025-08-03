挪威MH-60R直升機還沒到貨 丹麥同型機先借給他們開

挪威機組人員上月操作丹麥的MH-60R反潛直升機，創下兩國合作新的里程碑。（取自丹麥皇家空軍臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕同屬北歐的挪威、丹麥近期一項訓練展現北歐國家的夥伴關係。根據丹麥皇家空軍月前發布消息，其所屬MH-60R反潛直升機日前首度供挪威的機組人員操作，讓挪威官兵得以於2027年獲得同型機以前，依舊能獲得相關實務訓練經驗，讓後續接裝工作更加順遂。

丹麥皇家空軍月前表示，其所屬1架MH-60R直升機在上月4日自卡魯普空軍基地起飛，且是由挪威的機組人員全程操作飛行，也是兩國空中戰力強化的重要里程碑。未來該型機可在丹麥與挪威境內操作，在受訓時也可根據部署地點，決定指揮權限歸何方所有。

挪威機組人員上月操作丹麥的MH-60R反潛直升機，可見挪威官兵別著單位徽章與國旗臂章。（取自丹麥皇家空軍臉書）雖然挪威2023年向美國訂購6架MH-60R直升機，藉此取代妥善率欠佳的NH90直升機，但預計2027年才會獲得，在此之前，挪威與丹麥在2023年簽訂合作協議，讓挪威官兵在接裝新機前，先派空勤、地勤人員到丹麥皇家空軍第723中隊受訓。

MH-60R是賽考斯基（現已併入洛馬）研發的反潛直升機，是世界上最先進的機種，包括美國、丹麥、澳洲等國都已開始操作；我國雖長期以來向美國表達採購意願，但迄今尚未獲得正面回覆。

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