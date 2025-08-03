中俄海軍聯合演習 反潛操演、火砲射擊接連登場

中俄官員今年7月31日在中國軍艦抵達俄羅斯海參崴後，出席即將展開的俄、中聯合海軍演習的啟動儀式。（路透）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯太平洋艦隊3日表示，俄羅斯與中國海軍刻正在日本海進行火砲射擊與反潛演習，此為兩國預定的海軍聯合實兵操練。

俄羅斯塔斯社（TASS）引述前述艦隊新聞處的消息說，俄中海軍聯合演習的實兵操演部分，已於日本海登場；俄羅斯國際傳真社（Interfax）則指出，包括1艘大型俄國反潛艦艇、2艘中國驅逐艦，已組成聯合編隊進行演習；俄中兩國的柴電潛艦也參與演習。

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國際傳電訊社報導還說，俄、中兩國海軍官兵參與火砲實彈射擊、實兵反潛與防空任務等演習，以及精進海上聯合搜救行動。

俄國太平洋艦隊上月30日表示，俄中將從8月1日到5日在日本海上舉行「聯合海軍-2025」（Maritime Interaction-2025）聯合演習，其性質是防禦性演習，不針對第三方國家。

此聯合演習的時間點，正好是在美國總統川普回應俄國前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）的發言2天後。川普當時說，他已下令將2艘核潛艇部署到「適當區域」。不過，中、俄海軍演習早在川普下令前就排定。

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