美「兵力重返太平洋」軍演近尾聲 太平洋空軍司令有話要說

美國太平洋空軍（PACAF）司令施耐德。（美聯社）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年印太區域情勢受到國際高度關注，美國太平洋空軍（PACAF）司令施耐德（Kevin Schneider）上將近日直言，印太地區一直以來對全球的和平、穩定與經濟繁榮都扮演關鍵角色，但中國、北韓、俄羅斯正威脅著該區域的和平穩定，由其是中國。施耐德表示，為應對越來越緊張的印太情勢，美方與印太盟友正展開全新型態的大規模軍事演習，強化自身與盟國夥伴的實力；他強調，要有效嚇阻對手，就必須每天強化自己的優勢、提升作戰能力！

施耐德本月1日投書國防新聞網站《Breaking Defense》，開頭先簡述了自己的軍職生涯和對印太地區的看法，「我很幸運在美國空軍服役超過37年，這其中有很長一段時間都在印太區域的各個單位任職。雖然我的經歷在美軍內部並非少見，但因為服役的時間夠久，也讓我對這個區域的情勢培養出一些獨特的觀察與心得。自1990年我第一次被派駐到太平洋地區以來，我親眼看著印太國家的實力不斷增強。不只是他們的軍事野心變大了，軍事科技也越來越進步。他們所擁有的武器不僅數量持續增加，品質更是越來越好，這直接導致印太區域內的行動變得更具侵略性和危險性，類似的狀況也越來越頻繁發生。」

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施耐德直言，印太地區可以說是全球最關鍵的戰略區域，對於全球的和平、穩定及經濟繁榮至關重要，「當今的世界緊密相連，而太平洋正是這一切的關鍵所在。全球有超過6成的海運貿易都需要經過太平洋，另外全世界有超過6成的半導體晶片是由台灣製造。換句話說，全世界都因為印太區域的發展而受益，同時也深深依賴這個區域所創造的各種成果。」

他接著說，可如今該區域的情勢越來越不穩定，面臨的挑戰也越來越複雜，而造成情勢緊張的中國、北韓和俄羅斯，都擁有能力挑戰美國及其他希望維護印太和平穩定繁榮的國家。尤其是中國，他們正以前所未見的速度在各個軍事領域大幅擴張軍力，並且不斷展現出透過軍事手段向台灣及其他印太盟友和夥伴施壓的企圖，從影響力滲透到赤裸裸的威脅和軍事侵略。

出動數百架戰機 幾十年規模最大

施耐德透露，為了應對未來在印太發生的各種狀況，美國空軍正在該區域啟動一項名為「兵力重返太平洋」（REFORPAC）的軍事演習，這項軍演是幾十年來規模最大、最複雜且以空軍為核心的聯合軍演，已從7月10日起正式展開，為期1個月，全天候而且不間斷進行各種空中作戰行動，美國空軍幾乎每個作戰單位都投入其中，包括數百架各式戰機、轟炸機、空中加油機、運輸機、情報偵察機，以及後勤支援團隊等。

此外，該軍演也全面整合美國太空軍、陸軍、海軍、海軍陸戰隊和多國盟友的空軍，積極建立具備貨真價實作戰能力的軍事威懾力量，強化美國和盟邦在高威脅作戰環境中快速部署、有效因應並持續應戰的能力，從而展現維護印太安全的決心與實力。

施耐德強調，雖然無法確切保證衝突可以避免，但維持和平就需要強化實力、戰備，並時刻保持警戒，真正有效的嚇阻力量，是建構在聯合作戰部隊強大的殺傷力，以及跟全球盟友長期協作、共同累積的經驗基礎上。要嚇阻對手，關鍵在於一直走在潛在敵人的前方，「所以我們每天都在努力強化自己的優勢，提升實際的作戰能力，也持續加深跟盟友之間的合作關係，REFORPAC軍演就是一個很好的例。」

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