「路透」揭情報失誤害慘印度 飆風戰機遭200公里外飛彈精準擊落

印度空軍的法製「飆風（Rafale）戰鬥機。在今年5月與巴基斯坦的空戰中，該型戰機首度在實戰中被擊落。（路透）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度空軍最先進的法製「飆風」（Rafale）戰鬥機今年5月遭巴基斯坦擊落，引發軍事界廣泛關注。然而，路透對多名印巴官員的深入採訪揭露，「飆風」的落敗並非性能不濟，而是印度方面對巴基斯坦使用的中國製PL-15飛彈射程，存在致命的情報誤判。

路透2日報導，這場被專家稱為數十年來最大規模的空戰，發生在5月7日凌晨。巴基斯坦空軍在空軍參謀長西杜（Zaheer Sidhu）的指揮下，出動中國製的殲-10C「猛龍」（J-10C）戰機，伏擊了前來空襲的印度機隊。

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兩名印度官員透露，印方情報顯示，中國製最先進的「霹靂-15」（PL-15）空對空飛彈。射程僅約150公里，使得「飆風」戰機飛行員誤以為自己處於安全距離外。然而，巴方官員證實，擊中「飆風」的飛彈是自約200公里外發射。一名巴國空軍官員直言：「我們伏擊了他們。」

除了情報失誤，巴基斯坦更展現了多領域聯合作戰能力。多名官員證實，巴方透過其自主開發的「數據鏈17」（Data Link 17）系統，成功將中國製的殲-10C、瑞典製的偵察機與地面雷達等，整合成一個高效率的「擊殺鏈」（kill chain）。

這使得殲-10C能在關閉雷達、保持靜默的情況下，依靠來自友軍平台的即時回傳目標數據進行打擊。這種多重感測器整合而成的「擊殺鏈」架構，已成為現代空戰的關鍵技術門檻。

退役英國空軍上將、現任英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）成員的巴格威爾（Greg Bagwell）評論說：「這場空戰的勝負，反映的不是裝備的技術指標，而是誰能掌握戰場全局的即時資訊。」

報導提到，經過此役後，中國軍備的實戰表現引發多國重新評估採購計畫。達梭公司（Dassault）股價應聲下挫，而原本與法方簽有訂單的印尼，也傳出正考慮轉向引進中國殲-10C戰機，這場空戰，或將成為中國軍工外銷的新轉捩點。

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