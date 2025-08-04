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國軍擬新購近5萬組「碳化硼」抗彈板 要抵擋7.62公厘穿甲彈、破片

2025/08/04 10:16

軍備局前年實彈鑑測Ⅲ級抗彈板，國軍已著手研發更先進的抗彈板，強化官兵個裝防護能力。（資料照，記者廖振輝攝）軍備局前年實彈鑑測Ⅲ級抗彈板，國軍已著手研發更先進的抗彈板，強化官兵個裝防護能力。（資料照，記者廖振輝攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍為使官兵個裝具備更好的防護力，正量產可抵擋共軍5.8公厘鋼芯彈的新式抗彈板。值得注意的是，根據國防部上月底公布的「國防產業發展條例列管軍品清單」可見，國軍擬研發「碳化硼抗彈陶瓷板」，預計於2028年至2029年量產4.8萬組，且這型抗彈板的性能，須滿足抵擋7.62公厘穿甲彈、破片的條件。

國防部現役抗彈板裝設於防護背心的前胸、後背處，藉此保護身體重要臟器，防護能力約為NIJ III級，可抵擋7.62公厘子彈及5.8公厘普通彈。不過，考慮中國解放軍已採用威力更強的5.8公厘鋼芯彈，國軍因此參照美軍ESAPI規格，去年成功研發可有效抵抗共軍5.8公厘鋼芯彈的新式抗彈板。

國軍可抵擋中共5.8公厘鋼芯彈的新式抗彈板日前已完成測試，並啟動量產，圖為抗彈板被槍枝射擊後的背面，可見凸起程度。（資料照，記者吳哲宇攝）國軍可抵擋中共5.8公厘鋼芯彈的新式抗彈板日前已完成測試，並啟動量產，圖為抗彈板被槍枝射擊後的背面，可見凸起程度。（資料照，記者吳哲宇攝）國軍新式抗彈板採用陶瓷片、聚乙烯纖維三層複合式結構，預計今年量產6萬組交付軍種，今年2月也透過公開招標方式，斥資16億元採購16萬組陶瓷片原料。

值得注意的是，從國防部上月31日公布的「國防產業發展條例列管軍品清單」內容可見，國防部將「碳化硼抗彈陶瓷板」研發與量產計畫，納入列管軍品，這型新抗彈板可抵擋7.62公厘（含）以下口徑穿甲彈或破片衝擊，在斥資139.5萬元先行採購30組後，預計於2028年至2029年間，編列8.4億元預算採購4.8萬組。

碳化硼為先進抗彈板常見原料，雖然國防部列管軍品清單，並未陳述新抗彈板可對比的防護能力，但根據NIJ IV級防護能力定義，其須抵擋.30-06春田M2穿甲彈（7.62公厘）的射擊，與國軍所列規格相近。不過，這型抗彈板的量產計畫、包括重量等確切規格、軍種是否採購等，尚待繼續觀察。

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