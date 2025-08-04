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為加速交付長程飛彈 洛馬啟用「智慧工廠」擴充產能
一架F-35戰機掛載「長程反艦飛彈」（LRASM）。為滿足美軍對這類「距外作戰」武器的迫切需求，製造商洛克希德・馬丁正擴大產能，以加速交付。（圖取自美軍DIVDS網站）涂鉅旻／核稿編輯
〔編譯陳成良／綜合報導〕為滿足美軍對長程精準打擊武器日益增長的需求，美國國防巨擘洛克希德・馬丁（Lockheed Martin，下稱洛馬）正大幅擴充其飛彈產能，包括啟用一座全新的「智慧工廠」，以加速交付其兩款最關鍵的巡弋飛彈。
軍聞網站《Defence Blog》報導，洛馬7月31日證實，其已獲得一紙價值95億美元（約新台幣2825億元）的巨額合約，用於增加「聯合空對地距外飛彈」（JASSM）與「長程反艦飛彈」（LRASM）的產量。
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洛馬公司高層貝加尼尼（Dave Berganini）在聲明中強調：「增加JASSM與LRASM的產量，對美國及盟友的國家安全至關重要，洛克希德・馬丁已準備好響應號召。」
JASSM是一款空對地飛彈，旨在讓戰機無需進入敵方防空網的危險空域，即可打擊防禦嚴密的目標。而LRASM則是以其為基礎發展的反艦版本，能在遠超敵方反擊火力範圍的距離外，接戰敵方海上艦艇。
為支持產能的急遽提升，洛馬已擴建其位於阿拉巴馬州特洛伊市（Troy）的廠房，新增了一座面積約2.1萬平方公尺的「智慧工廠」。該設施整合了數位預測模型、全機器人塗裝線與自動化組裝流程，以滿足加速交付的時程表。
這筆巨額合約是在先前多筆投資的基礎上追加。光是2024年，洛馬就已獲得1.29億美元合約，用於增添工具與測試設備，以及一份32億美元的合約，進一步擴展其彈藥交付能力。免費訂閱《自由體育》電子報
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