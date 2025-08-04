自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

李在明試圖修補南北韓關係 南韓今日開始拆除心戰廣播系統

2025/08/04 11:08

南韓軍方今日開始拆除心戰廣播系統。（路透）南韓軍方今日開始拆除心戰廣播系統。（路透）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明6月11日下令南韓軍方在38度線地區，終止對北韓的心戰廣播，被外界視為試圖修復與北韓關係的舉動。南韓國防部今（4日）指出，軍方今日開始拆除前線地區的對北韓心戰廣播系統。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓國防部4日表示，拆除前線心戰廣播系統是在前線戒備態勢不受影響的狀況下實施，同時也有助於緩解南北韓緊張局勢的具體措施。南韓軍方指出，將在未來兩天內，完全拆除20台固定式廣播系統。

南韓對北韓的心戰廣播在2016年北韓進行第四次核試驗後，曾經斷斷續續地進行。由於北韓去年多次從邊境施放氣球擾亂南韓，南韓政府去年6月重啟對北韓心戰廣播，是時隔6年再度啟動廣播。

至於北韓是否也會拆除針對南韓的擴音設備作為回應，南韓聯合參謀本部公共關係室長李成俊表示，北韓方面有一些維護擴音器的跡象，但是並沒有拆除。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中