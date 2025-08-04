李在明試圖修補南北韓關係 南韓今日開始拆除心戰廣播系統

南韓軍方今日開始拆除心戰廣播系統。（路透）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明6月11日下令南韓軍方在38度線地區，終止對北韓的心戰廣播，被外界視為試圖修復與北韓關係的舉動。南韓國防部今（4日）指出，軍方今日開始拆除前線地區的對北韓心戰廣播系統。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓國防部4日表示，拆除前線心戰廣播系統是在前線戒備態勢不受影響的狀況下實施，同時也有助於緩解南北韓緊張局勢的具體措施。南韓軍方指出，將在未來兩天內，完全拆除20台固定式廣播系統。

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南韓對北韓的心戰廣播在2016年北韓進行第四次核試驗後，曾經斷斷續續地進行。由於北韓去年多次從邊境施放氣球擾亂南韓，南韓政府去年6月重啟對北韓心戰廣播，是時隔6年再度啟動廣播。

至於北韓是否也會拆除針對南韓的擴音設備作為回應，南韓聯合參謀本部公共關係室長李成俊表示，北韓方面有一些維護擴音器的跡象，但是並沒有拆除。

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