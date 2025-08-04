彈箱高抬秀肌肉 美「暗鷹」極音速飛彈車首度海外部署澳洲

美國陸軍新一代極音速戰略武器「暗鷹」，月前首度出現在19國的「護身軍刀」演習，創下該系統首次海外部署紀錄。（美國太平洋陸軍官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美、澳兩年一度的「護身軍刀」演習日前結束，此次軍演創下多項新紀錄，除參與成員國數創新高，多項先進中、長程飛彈系統也在澳洲北領地（Northern Territory）境內亮相，甚至實彈射擊；而美軍先前突破測試關卡的「暗鷹」極音速飛彈系統，這次也首度部署澳洲，只見發射車彈箱高抬「秀肌肉」，戰略嚇阻意味濃厚。

美軍印太司令部司令帕帕羅上將（Adm. Samuel J. Paparo）說，此次美國陸軍第3多域特遣隊（ 3rd MDTF）首度將「暗鷹」極音速飛彈系統部署至澳洲，除有效驗證對該系統的部署操作程序、實地驗證指揮管制決策鏈（C2），更藉由海外部署強化美軍的戰略兵力投射，以及對澳洲等印太盟邦的防衛承諾，確保區域穩定。

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7月中旬首度在澳洲北嶺地發射標六飛彈的「堤豐」中程飛彈系統。（美國陸軍官網）同樣在護身軍刀演習期間，執行飛彈實射的日本自衛隊「12式」反艦飛彈發射車。（澳洲國防部官方X帳號）

此次「護身軍刀」演習規模龐大，不只參與規模達19國、3萬人以上新高，多項美軍及盟邦部隊飛彈系統更先後執行部署及實彈射擊，如用於發射標六飛彈（SM-6）的「堤豐」（Typhon）中程飛彈系統、首度發射精準打擊飛彈（PrSM）的「海馬士」多管火箭系統，甚至是日本加強島嶼防禦的「12式」車載反艦飛彈現身澳北，若再加上「暗鷹」，這場演習儼然變身新世代的飛彈軍備展示會。

所謂的「暗鷹」，在美國陸軍中的正式名稱為「長程極音速武器」（LRHW），與美國海軍的「傳統迅速打擊」飛彈（CPS）系出同源，採用通用的極音速滑翔載具（C-HGB），並可部署至陸基發射車、水面艦和潛艦等儎台。美國「國會研究服務處」（CRS）最新報告顯示，該飛彈已知最大射程達2776公里，最高時速逾6115公里（約5.12馬赫），已具極音速性能。

「暗鷹」隸屬美陸軍多域特遣隊的長程火力營，未來將聯手「堤豐」、海馬士「精準打擊飛彈」（PrSM）全面強化戰略打擊火力。（擷自美國國會研究服務處報告）

編制方面，「暗鷹」隸屬多域特遣隊長程火力營（LRFB）的「中程火力連」（MRC），未來將聯手堤豐、海馬士「精準打擊飛彈」（PrSM）等裝備，強化應對中國的反介入／區域拒止（A2/AD）能力；另據美陸軍規劃，該系統預計下（9）月進入戰備狀態，並將於今年底再度試射，持續驗證全系統的運作可行性和打擊能力。

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