國軍積極更新抗彈板 學者比較美、日等國案例提建言

投入「漢光41號」實兵演習的國軍官兵身著戰鬥背心。國軍持續研製新型抗彈板，盼強化整體防護力。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為提升官兵防護力，在研製可抵擋共軍5.8公厘鋼芯彈的新式抗彈板之時，也計畫研製可抵擋7.62公厘穿甲彈的「碳化硼抗彈陶瓷板」。雖然新式抗彈板的重量等規格尚不明朗，但對於國軍抗彈板推陳出新，國防院政策分析員賴達文曾撰文比較美、日等國的防護裝備指出，重量不應成為使用高防護力抗彈板的限制，戰術背心的尺寸、設計、排汗能力等，也有調整空間。

國防部正在研製的抗彈板，採用陶瓷片、聚乙烯纖維三層複合式結構，可以抵擋中國解放軍5.8公厘鋼芯彈，今年將量產6萬組；至於上月底刊載於「國防產業發展條例列管軍品清單」內的「碳化硼抗彈陶瓷板」，待研發、小批量試產後，2028年起將採購4.8萬組，據稱稱可抵擋7.62公厘（含）以下口徑穿甲彈或破片衝擊。

對於國軍抗彈板推陳出新，國防院國防戰略與資源研究所政策分析員賴達文月前在國防院雙周刊發表「國軍新式抗彈板與戰術背心的挑戰」一文，分析解放軍使用子彈規格，以及我國、美國、日本等防護裝備的差異。該文強調，初速、彈頭結構、材質設定與彈芯重量，是影響子彈穿透力的因素，若參照5.56公厘子彈規格，國軍新式抗彈板須防護鋼芯外露、中段銅被甲的M855A1子彈的射擊。

請繼續往下閱讀...

Type 18防彈背心除了前、後抗彈板，包括側腹、上臂與下腹也有抗彈板設計。（翻攝自日本防衛省網站）此外，該文也提到，國軍官兵穿戴前、後抗彈板、抗彈頭盔與射擊眼鏡等，但若軀幹兩側受破片傷害，仍可能臟器受損大量出血，因此，須加速裝配側邊抗彈板，提升抵抗破片的防護能力。

日本陸上自衛隊第一空降團已換裝Type 18防彈背心。（取自陸上自衛隊第一空降團臉書）該文也針對日本自衛隊的Type 18防彈背心、美軍M尺寸的防護裝備，以及模擬國軍強化版防護裝備進行比較，賴達文認為，日本自衛隊2023年採購的Type 18防彈背心，重量比安裝新式抗彈板的國軍防彈背心多出2公斤，卻有著NIJ III至IV級的防護力；美軍則比日本防彈背心再重3公斤，但有著高強度防護力，因此，重量不應成為使用高防護力抗彈板的限制。



根據日本防衛省公開資訊，Type 18防彈背心的抗彈板共有5組，可以保護前胸、後背、上臂、下腹與軀幹兩側。

美軍新式防護裝備「重要軀幹保護」子系統，可保護官兵的身體核心地帶。（取自美國國防部作戰測試評估部門報告）此外，國軍現役CV-105戰鬥背心也有待精進之處，賴達文所撰文章指，這型防彈背心僅有一個尺寸，依照穿戴者身型的調整方式尤為重要，但透過向後拉緊側腰魔鬼氈的固定方式，經常能看到沒拉緊或沒黏好的狀況，導致戰術背心鬆垮，大幅降低其防護力，相較之下，坊間知名戰術裝備製造商，不僅戰術背心有區分尺寸大小，也結合向前拉緊貼黏魔鬼氈或快扣系統等調整方式；另外，考量台灣亞熱帶氣候長時間高濕、高溫特性，戰術背心的散熱設計相當重要，配合戰鬥服良好的排汗能力，將會讓整體舒適度提升。

相關新聞請見

國軍擬新購近5萬組「碳化硼」抗彈板 要抵擋7.62公厘穿甲彈、破片

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法