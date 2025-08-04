衝著中俄來的！歐洲最強「神盾」飛彈試射成功 能打極音速武器

歐洲「阿斯特B1 NT」（ASTER B1 NT）長程防空飛彈成功進行試射。此次試射驗證了其攔截150公里外遠程目標的能力。（圖：EUROSAM）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為反制中俄新一代飛彈威脅，歐洲自主研發的「阿斯特B1 NT」（ASTER B1 NT）長程防空飛彈，已成功完成第二次試射，驗證了其攔截150公里外遠程目標的能力。此舉被視為歐洲建立自主反極音速與彈道飛彈防禦能力的關鍵一步。

海事新聞網站《Naval News》2日報導，此次試射由歐洲聯合軍備合作組織（OCCAR）為法國與義大利管理，旨在驗證新一代陸基「SAMP/T NG」防空系統的長程攔截能力。該飛彈是歐洲在彈道飛彈防禦（Ballistic Missile Defense, BMD）領域的核心裝備。

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根據製造商MBDA與法國軍備總局（DGA）專家的說法，「阿斯特B1 NT」的設計目標，明確鎖定俄羅斯的「鋯石」、「匕首」等極音速武器，以及中國的東風-21D反艦彈道飛彈。

為對付這些高難度目標，飛彈搭載了歐洲唯一的Ka波段尋標器，能提供更高的解析度。此外，飛彈還配備了抗誘餌演算法，使其能夠在複雜的電子戰環境中，精準區分誘餌與真實的飛彈目標。

這款新飛彈未來不僅將部署於法國與義大利的陸軍與空軍，也將整合至兩國海軍的「地平線級」（Horizon-class）驅逐艦的壽命中期升級計畫中，英國的45型驅逐艦未來也預計採用。

「阿斯特」飛彈家族已有豐富實戰經驗，在烏克蘭與紅海地區已完成逾百次作戰發射。隨著「阿斯特B1 NT」逐步完成驗證，顯示該系列飛彈正成為歐洲防空的中堅力量，並在國際聯合行動中具備更大戰略價值。

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