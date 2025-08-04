中國掐喉西方軍工業 限制關鍵礦物出口 F-35、飛彈供應鏈告急

美國洛克希德・馬丁公司生產的F-35匿蹤戰鬥機。最新報導指出，其生產過程高度依賴稀土與其他受中國出口管制的關鍵礦物，正面臨供應鏈風險。（路透資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》3日獨家報導，中國正限制對西方國防製造商的關鍵礦物出口，導致武器生產延誤、成本飆升，凸顯美國軍工供應鏈對中國的高度依賴。

報導指出，一家為美軍提供零件的無人機製造商，因無法獲得來自中國的稀土磁鐵，訂單被迫延誤長達2個月。業界交易員透露，部分國防所需材料的價格，已上漲至中國實施限制前的兩倍以上，其中用於戰機發動機耐高溫磁鐵的「釤」（samarium）元素，報價一度高達標準價格的60倍。

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此舉凸顯了北京在地緣政治緊張時的影響力。美國國防軟體公司Govini的數據顯示，五角大廈武器系統中，有超過8萬種零件的製造，需使用目前受中國出口管制的關鍵礦物。

中國自去年12月以來，已禁止向美國銷售用於硬化彈頭與夜視設備的「鍺」（germanium）與「鎵」（gallium）等元素。美國國防承包商「李奧納多DRS」（Leonardo DRS）執行長上週警告，該公司用於飛彈的紅外線感測器原料「鍺」，庫存已降至「安全存量」。

中方的管制手段不僅是禁令。報導引述西方買家說法指出，中國監管機構要求進口商提供詳盡的文件，包括產品圖像甚至生產線照片，以確保這些材料不會被用於軍事用途。無人機馬達製造商ePropelled便因拒絕提供客戶名單等敏感資料，而遭中國供應商暫停出貨。

為因應此一情勢，五角大廈已要求國防承包商在2027年前，停止採購含有中國來源礦物的稀土磁鐵，並在7月同意斥資4億美元入股美國最大的稀土礦商MP材料（MP Materials），以加速本土磁鐵製造產能。然而，建立全新的替代供應鏈仍需耗費數年時間。

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