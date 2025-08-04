美海軍維修危機！潛艦延誤6年釀水手慘死 美媒憂無力應對亞洲戰爭

美國海軍洛杉磯級攻擊潛艦「海倫娜號」（USS Helena）。華爾街日報的報導指出，近年來，該艦在船塢維修的時間比在海上執行任務的時間還多，成為美海軍維修危機的縮影。（圖：美國海軍）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在歷經長達6年斷斷續續的維修後，美國海軍洛杉磯級攻擊潛艦「海倫娜號」（USS Helena）去年5月準備離港時，一名年輕水手卻不幸觸電身亡。這起悲劇不僅使其重返戰備的時程再度延後，更揭示了美國海軍在維持其龐大艦隊上所面臨的嚴重危機。

《華爾街日報》3日報導，聲納技術員提摩西・桑德斯（Timothy Sanders）的母親表示，她的兒子生前曾多次擔憂潛艦上不合標準的維修工作會害死人。一份美國海軍報告的結論指出，桑德斯正是因為無意間觸碰到維修工人遺留的裸露電源而喪生。

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儘管桑德斯的死亡是極端案例，但海軍專家擔憂，維修廠拖延或不合格的工作，將導致船艦在潛在的亞洲戰爭中無法出動。維修延誤已造成實際影響，陸戰隊就曾因兩棲戰艦的糟糕維護狀況，而無法按時部署與訓練。

報導指出，近年來，美軍船艦的維修延誤已成常態。去年約有3分之1的水面艦艇維修未準時完成。另一艘潛艦「博伊西號」（USS Boise），在耗費超過12億美元維修後，預計要到2029年才能重返海洋，屆時她已離開戰備崗位長達14年。

這個問題根源，可追溯至冷戰後對公營船廠投資的匱乏，與美國海事工業的普遍衰退。目前僅存的四座政府船廠，歷史均超過百年，其基礎設施嚴重老化。此外，技術工人短缺也是主因，國會預算辦公室（CBO）報告指出，部分船廠焊接工的收入與速食店員工相當，導致人才大量流失。

報導分析，更少的船艦加上維修時間更長，正造成一個惡性循環，也就是可用的船艦被迫在海上部署更久、承受更大損耗，返港後又需要更繁複的維修。海軍官員表示，正投入約60億美元進行29項工程以改善基礎設施，並承諾將處理調查發現，避免悲劇重演。

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