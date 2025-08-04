比照軍士官規範 國軍修志願士兵選訓辦法提高再入營門檻

國軍近期預告修正「志願士兵選訓實施辦法」，提高再入營門檻，圖為參加「114年國軍春節加強戰備」的官兵。（資料照，記者塗建榮攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍明年起志願役加給將獲得大幅提升，可望增加招募與留才誘因，因此，國防部日前修正攸關軍士官志願留營、入營相關規則後，近期也預告「志願士兵選訓實施辦法」修正草案，明定未受廢止起役、記大過、悔過、逾2個月本俸財產懲罰，或品德類記過懲罰者，才得以再入營，比現行規範的門檻更高、規範更明確。

根據「志願士兵選訓實施辦法」第四條現行條文，若欲再入營擔任志願役士兵者，首先，過去服役年資必須未滿7年，且未遭記大過或累積滿二大過以上，或有品德類記過以上等處分，且離營最後1年考績、品德分項評鑑均在甲等以上。

為配合陸海空軍懲罰法去年修法，將軍人懲罰種類區分「人事」、「財產」及「紀律」三種類型後，國防部先就攸關軍、士官招募與留營的「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則」進行修正，隨後於近期預告「志願士兵選訓實施辦法」修正草案。

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「志願士兵選訓實施辦法」修正條文提到，可再入營的志願役士兵，必須未受廢止起役、記大過、悔過等人事懲罰、受逾二個月本俸的財產懲罰，或品德類記過的懲罰。不過，曾因累計申誡三次被視為記過一次、記過三次被視為記大過一次者，就不在此限。此案將於8月14日前完成預告作業，並在截止日前蒐集各界意見。







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