中南部連日豪大雨致災 國軍前進嘉義協助災後復原

國軍第五作戰區官兵前進嘉義地區，協助當地民眾災後復原。（第五作戰區提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕台灣從上月底起受到西南氣流帶來的豪大雨影響，導致中南部多處出現水患，各地國軍官兵也前進災區持續救災、協助災後復原。負責中部防務的第五作戰區今日表示，其今日派出60員兵力，到嘉義水上、朴子及嘉義市實施道路清理、倒塌樹木清除等工作，盼與民眾合作盡速恢復美好家園。

中央氣象署今日表示，由於台灣發生較大規模及較劇烈豪雨的機率降低，因此今日中午起解除「0728西南氣流豪雨事件加強作業」，但包括高屏山區仍有機會出現豪雨，金門、澎湖及南部仍有大雨發生機率，直到後續受太平洋高壓影響，各地才將轉為晴到多雲。

國軍第五作戰區官兵在不影響戰備情況下，協助災區民眾復原工作。（第五作戰區提供）不過，西南氣流帶來的豐沛雨量，已使中南部多處受水患衝擊，國軍第五作戰區今日表示，在不影響戰訓本務下，持續派遣兵力支援環境清整任務，期協助地方盡快恢復市容整潔。

第五作戰區統計，今日計派遣兵力60員，分赴嘉義水上、朴子及嘉義市等鄉鎮，實施道路清理及倒塌樹木清除等工作，發揮國軍愛民助民精神，與地方居民攜手努力，共同恢復美好家園。

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