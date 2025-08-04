武嚇？中國官媒連發共軍影片稱「由訓轉戰」 揭登陸作戰操演畫面

中國央視軍事頻道今日發布數部影片，還以075型兩棲攻擊艦為背景，宣稱發起「登陸作戰」。（擷取自央視軍事微博）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國官媒「央視」軍事頻道今日發布數段軍事演訓畫面，其中一支以大型直通甲板登陸艦、登陸艇與直升機為背景的片段提到，解放軍接獲上級命令，即將執行登陸作戰，且「立即由訓轉戰」，另外也以無人機、登陸戰車為背景，宣稱要「打通破障登陸的最後一公里」，針對我國的意味濃厚。

我國國防部在7月9日至18日實施為期10天9夜的「漢光41號」實兵演習，強調實時、實地、實裝、實兵及外島部分實彈，且比照去年度演習採取「有想定、不劇透」形式，包括納入戰前遭敵軍灰色地帶襲擾，以及夜間作戰、更大規模的實兵部署等作為，旨在讓官兵在台海當前敵情下，更貼近防衛作戰情境練兵。

中國央視軍事頻道發布針對性濃厚的影片，呈現解放軍官兵登上直升機的演訓畫面。（擷取自央視軍事微博）不過，中國解放軍持續對台文攻武嚇情勢未變，中國官媒「央視」今日發布一系列影片，帶出其各軍種日前進行實兵操演的情形，且不僅涉及夜間作戰部署，還揭露全通式甲板上停放多架直升機的「075型」兩棲攻擊艦作業情形，以及指揮官下令：「接上級命令，我編隊即將執行登陸作戰，立即由訓轉戰，開始戰備等級轉進。」

另一個片段則揭露，中國解放軍著重於FPV穿越機等無人機操作，並搭配登陸戰車，由官兵述說要「打通破障登陸的最後一公里」，對我國針對性相當強。不過，中國解放軍這些影片的拍攝時間為何，尚不得而知。

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我國國防部長顧立雄今年6月才於立法院提到，中國解放軍的「由訓轉演、由演轉戰」，或是直接「由訓轉戰」，都是國防部持續密切注意的範圍，因為國防部觀察到，中國不斷的在台海周邊從事有預警式、非預警式的演習，且演習規模逐步擴大，國防部基於「料敵從寬」原則，都要來加以掌握並因應。國防部針對敵情威脅，因此在「漢光41號」實兵演習期間，由機步269旅在新北八里街區進行「縱深防禦」演練，模擬解放軍登陸作戰，CM34雲豹甲車與步兵協同作戰。（資料照，記者陳逸寬攝）

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