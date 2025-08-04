國軍「天馬操演」首日受天候影響 採「實兵不實彈」模擬射擊

國軍天馬操演首日受天候影響，因此採實兵不實彈方式進行。（記者蔡宗憲攝）〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍今年度天馬操演於今日在屏東枋山地區展開首日演訓，卻因南部近期連日豪雨影響，軍方臨時調整計畫，取消原訂實彈射擊項目，改以「實兵不實彈」方式進行。即便天候惡劣，國軍官兵仍展現高度紀律與專業，在雨中完成模擬射擊等訓練科目，展現捍衛國土的堅定決心。

據軍方透露，受到豪雨影響，首日操演以模擬作戰情境為主，確保訓練進度不受天氣干擾。官兵保持高昂士氣，嚴格執行各項戰術動作，充分展現國軍的戰備能力與應變韌性。

軍方進一步指出，根據氣象預報，枋山地區明日天候將趨於穩定，預計恢復正常演訓任務，包括實彈射擊等高強度科目，持續強化部隊戰力。

請繼續往下閱讀...

國軍天馬操演首日天侯不良，因此採實兵不實彈方式進行。（記者蔡宗憲攝）國軍操演現場吸引不少軍事迷冒雨守候，目睹國軍在惡劣環境下，仍堅毅執行任務的身影。一名軍事迷感動表示：「國軍弟兄真的辛苦了！在這種天氣下還能保持專業，太令人敬佩！」另有民眾高喊「國軍加油」，為官兵打氣，場面溫馨感人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法