俄媒公然發布「攻日計畫」 詳列三階段飛彈飽和攻擊

親克里姆林宮媒體《軍事紀事》（Voennaya Khronika）發布的圖表，詳細列出了其設想中對日本進行飛彈打擊的潛在目標、攻擊路徑與所使用的武器型號。（圖：Telegram / Voennaya Khronika）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯軍事分析家公然詳列針對日本的潛在飛彈打擊選項，提出一套旨在癱瘓該國防禦基礎設施的多階段飽和攻擊計畫，凸顯了東亞地區日益升高的緊張局勢。

國防新聞網站《Defence Blog》報導，親克里姆林宮的媒體《軍事紀事》（Voennaya Khronika）發布分析指出，俄方視日本部署國產12式岸艦飛彈與美製「堤豐」（MRC Typhon）中程飛彈系統，為對其東部領土的直接威脅。

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分析稱，任何反制行動都將是一場複雜的多層次打擊。第一階段旨在「致盲日本的預警與防空網絡」，目標包括位於函館、入間與岐阜的「愛國者三型」（Patriot PAC-3）飛彈連，以及位於當別、經岬與高尾山的預警雷達站。

報告稱，每個愛國者陣地需要25至45枚Kh-101等各式巡弋飛彈，或10至12枚「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈才能摧毀；每個雷達站則預估需7枚Kh-101飛彈打擊癱瘓。

第二與第三階段則鎖定軍力投射與工業設施，包括舞鶴與大湊兩處海軍基地，以及三菱重工在長崎、神戶、下關與橫濱的造船廠。分析認為，打擊這些目標將嚴重削弱日本及駐日美軍的海上作戰與維護能力。

該分析估計，整個打擊計畫共需200至250枚Kh-101巡弋飛彈，並強調俄羅斯在烏克蘭的作戰經驗，已使其打磨出旨在壓垮現代飛彈防禦系統的飽和攻擊技術。報導雖未交代具體時程，但其攻擊性語氣與技術細節，已引起區域安全分析人士的關注。

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