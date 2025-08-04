遭控售以軍火助長「種族滅絕」 Anduril創辦人帕默：他們可能找錯人了

美Anduril國防公司創辦人帕爾默（左），與主持人陳維超博士（右）在台大進行講座對談。（記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕全球區域衝突從俄烏戰爭、以哈到以伊衝突，再到日前停火的泰柬戰事，往往都牽動周邊國家、乃至地區的和平穩定；對軍火商而言，自家的產品究竟由誰用來參戰，也成為一件攸關商業道德的大哉問。曾售我Altius攻擊無人機的國防新創Anduril公司執行長帕爾默，今（4）日受邀來台演講時遭指控涉嫌售以軍火、助長「種族滅絕」，但帕爾默對此正面回覆，強調他並未軍售以國，他們可能是「找錯人了」。

由國立台灣大學勞工社為首的抗議人群，今（4）日下午3時許齊聚在台大錢思亮紀念講堂外，抗議來台首度演講的美國Anduril國防公司創辦人帕爾默涉嫌以軍火資助以色列種族滅絕，要求相關人物予以回應。（記者方賓照攝）

曾創辦VR科技公司Oculus（今Meta），現為國防公司Anduril的創辦人帕爾默（Palmer Luckey），今日應台灣人工智慧學校邀約來台，在國立台灣大學首度以「威懾、技術和防禦臺灣」（Deterrence, Technology & Defending Taiwan）為題演說。期間，他向聽眾自述他輟學創業，後來轉戰國防並創立Anduril的歷程；接者以自身經驗呼籲更多人投入國防產業，並透露他計畫在台籌組團隊，聯手建構嚇阻中國入侵的軍事科技力。

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Anduril執行長帕爾默（左前著黃綠襯衫者）準備走進講堂演說，遭遇場外人士抗議，譴責他以軍火資助以色列對巴勒斯坦人民進行種族滅絕。（記者方賓照攝）

在演講開始之際，由台大勞工社為首的多個學生社團，集結在舉辦講座的錢思亮紀念講堂外抗議，譴責他涉嫌以軍火販賣助長以色列的「種族滅絕」（genocide）行動，主張台灣國防不應建立於人權侵害之上，要求國科會、台大校方等協辦給予說法外，也同時要求帕爾默回應訴求。

學生團體指出，帕爾默創設的Anduril為美國及其盟邦服務，但該公司及Palantir、微軟（Microsoft）、OpenAI等企業皆曾遭聯合國點名資助過以色列的軍事行動，如微軟提供給以色列國防軍的Azure雲端平台；此外，他們也指出帕爾默曾公開表示自身是「激進錫安主義者」（a radical Zionist）的立場，進而加深其利用巴勒斯坦行動來從中獲利的質疑。

不過，帕爾默選擇在演講前正面回應，指出他創辦的Anduril等相關公司並未出售軍火給以色列，助長種族滅絕，現在沒有、過去也從未發生（never has it），並認為這可能是外界對美國的刻板印象所致，強調他們所抗議的對象另有其人，「他們可能找錯人抗議了」。

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