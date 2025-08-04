示警中國2029年擬犯台 美Anduril創辦人帕爾默：能以飛彈、無人機對抗

美國國防新創公司Anduril創辦人4日在台大演講中透露，中國解放軍計畫在2029年下令攻台，但若台灣聯手盟邦，結合無人機、飛彈等先進軍備，加上獨有的產業優勢，將有效強韌國防，嚇阻中國進犯。（記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕美國新創國防公司Anduril創辦人帕爾默今（4）日來台首度公開演講，分享自身投入VR、國防科技創業的歷程，並談論AI、無人機等科技在現代戰場的作戰效益，並以親赴俄烏戰場考察的經歷，分享他對現代戰爭及台海情勢的看法。帕爾默說，中國解放軍可能在2029年對台採取軍事行動，但我國科技產業、防衛意志，加上無人機、飛彈等先進軍備的整合，將是拉高中國犯台成本，嚇阻進犯企圖的關鍵。

他在演講末尾以「敢於建造、永不屈服」8字，鼓勵各界投入國防產業，用自身能力守護自由的生活。（記者陳治程攝）

帕爾默指出，中國計畫在2029年下令侵略台灣，但就他而言，經過數年戰備整備，台灣透過支持其自主（autonomy）的友邦、盟邦協助下，我國可以運用數千架搭載自製半導體的AI科技無人機、雷達、大量飛彈等軍備，有效防衛解放軍進犯，而中國數十年來追求、也是習近平期望實現的「中國夢」（Chinese Dream）也將在此終結（dead with it）。

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美國國防新創公司Anduril創辦人帕爾默（左），今（4）日受邀來台，在台大進行首次公開演講，分享他的科技創業故事，以及對今日國防產業和台海情勢的觀察。（記者陳治程攝）

他直言，美國過往的軍力，是在國防、科技結合下產生的結果，但今日卻不斷發生科技業向中國妥協，以及頂尖人才朝社群、娛樂、金融等高獲利產業流動的現象，衝擊國家安全；相較之下，台灣從人才、半導體、產能及防衛意識，都具快速投入國防工業的條件，令他用「國防科技的文藝復興」（Defence Technology Renaissance）來形容台灣獨有的產業優勢。

帕爾默自陳，他19歲投入VR領域，並創辦Oculus公司自主開發首款VR設備，更在被Meta收購卻因故離開後，於2017年創立Anduril轉戰國防領域；他導入加州矽谷的科技新創文化，主打快速部署、自動化決策與感知整合，成功以AI系統、無人機及反無人機系統等新興產品，在美國軍工業中快速崛起。我國採購的291架Altius 600M-V型攻擊無人機，即是出自其手。

現為Anduril國防公司的創辦人帕爾默（Palmer Luckey），今日應台灣人工智慧學校邀約來台，首度以「威懾、技術和防禦臺灣」為題演說。期間，他向聽眾自述他輟學創業，後來轉戰國防並創立Anduril的歷程；接者以自身經驗呼籲更多人投入國防產業，更透露他計畫在台籌組團隊，聯手各界人才，建構嚇阻中國的軍事科技力。

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