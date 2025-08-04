烏克蘭無人機再奏捷 摧毀俄軍蘇愷-30SM戰機

蘇愷-30SM是俄羅斯研製的雙發動機、雙座多用途戰機，2010年代初期開始生產。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕烏克蘭安全局（SBU）操作的無人機，4日凌晨襲擊克里米亞半島城市薩基（Saky）的1座空軍基地，擊中5架俄軍戰機，包括摧毀1架蘇愷-30SM（Su-30SM）戰鬥機。

「基輔獨立報」報導，在這次攻擊行動中，烏克蘭的無人機摧毀1架蘇愷-30SM戰機，損壞另外1架，還擊中3架蘇愷-24（Su-24）戰機，同時炸毀1座航空彈藥庫。

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烏克蘭安全局指出，薩基空軍基地在俄羅斯黑海軍事行動中扮演關鍵角色，烏軍此次打擊造成的損害堪稱「重大」，一架蘇愷-30SM戰機的價值介於3500萬至5000萬美元（約10.4億至14.9億台幣）之間。

烏克蘭安全局強調，這次成功的特別行動，是削弱俄軍對烏克蘭發動侵略戰爭能力的又一大步。

基輔獨立報無法獨立查證前述說法。俄方尚未對此報導發表官方評論。

蘇愷-30SM是俄國研製的雙發動機、雙座多用途戰機，2010年代初期開始生產。蘇愷-24則是蘇聯時期研發的雙發動機全天候超音速攻擊轟炸機，1970年代初期開始生產。

俄羅斯部署這些戰機，負責執行對烏克蘭的常規打擊，以及巡邏、雷達監視、目標引導和長程飛機護航任務。

據報導，這並非烏克蘭首次成功對俄國戰機實施無人機攻擊。6月1日，烏克蘭曾在「蜘蛛網行動」（Operation Spiderweb）中，實施前所未有的大規模無人機襲擊，目標是俄羅斯境內深處的4座空軍基地。據稱烏軍在此次行動中，使用藏身於卡車的無人機，攻擊多個地點，造成俄軍41架飛機受損。

烏克蘭還在克里米亞及其周邊地區，多次成功攻擊俄軍目標，重創俄國黑海艦隊。

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