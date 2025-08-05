俄羅斯協助北韓生產無人機 朝鮮半島面臨地緣政治危機

俄羅斯向伊朗採購「見證者-136」無人機後，改名為「天竺葵-2」。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯用來攻擊烏克蘭、伊朗用來攻擊以色列的自殺式無人機，已經開始威脅南韓！俄國向北韓轉讓攻擊型無人機技術後，還將協助北韓在境內設廠量產。南韓「朝鮮日報」4日報導，俄伊朝3國的無人機技術連結，正在向歐洲、中東、東亞（朝鮮半島）輸出地緣政治危機。

俄羅斯向北韓轉讓的「天竺葵-2」（Geranium-2）無人機，原型是伊朗的「見證者-136」（Shahed-136）。烏克蘭總統澤倫斯基辦公室主任葉爾馬克1日透過社群平台指稱，俄羅斯正在向平壤轉讓見證者無人機技術，並協助在北韓興建無人機生產設施、開發飛彈。

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報導指出，今年2月，烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫接受朝鮮日報訪問時曾警告，北韓將接收俄國的無人機技術；6月更進一步指出，俄朝雙方已達成協議，在北韓境內興建俄羅斯版見證者「天竺葵」無人機的生產設施。

俄羅斯向北韓轉讓的「天竺葵」（Geranium）無人機，原型是伊朗的「見證者-136」。（路透檔案照）

北韓最高領袖金正恩也指示人民軍，大力研發和生產各類自殺式無人機。

據報導，北韓近期在平安北道方峴機場一帶，興建無人機生產及試飛設施。7月有報導指稱，被派往北韓的俄羅斯教官，正在元山和平壤附近，訓練北韓特種部隊如何操控第一人稱視角（FPV）自殺式無人機。

烏克蘭媒體報導，俄國向北韓傳授在烏克蘭戰場上累積的戰術和技巧；莫斯科相當於將無人機設計、生產和實戰運用，「打包」傳授給北韓。

報導指出，北韓即將生產的天竺葵-2無人機長約3公尺，重約200至250公斤，最大載彈量50公斤，時速180至200公里的最大續航為2500公里。改良型使用火箭發動機取代螺旋槳，最高時速可達500公里。

天竺葵-2無人機在北韓境內任何地點升空，攻擊範圍都可以覆蓋朝鮮半島、日本全境，乃至駐日美軍基地。原版見證者無人機噪音大、速度慢，探測和攔截並不困難，但可實現低成本的大規模量產，透過「蜂群攻擊」快速消耗對手的防空飛彈。

俄羅斯6月間向烏克蘭全境發射約2736架見證者無人機，當時烏克蘭空軍抱怨，必須使用單價數百萬美元的昂貴地對空飛彈（SAM），攔截成本僅約2萬美元的無人機。

美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）最近發佈報告指出，伊朗武器技術經俄羅斯流向北韓，並非單純的武器交易，而是帶有「戰略性擴散」性質，即結合技術與實戰經驗的「致命交易」，背後的戰略是將歐洲、中東的地緣政治危機擴散至東亞，使美國及其盟友陷入混亂。

北大西洋公約組織（NATO）相關人士指出，此舉意味著曾在烏克蘭和以色列—伊朗戰爭中奪走無數平民生命的武器，可能出現在朝鮮半島，問題十分嚴峻。

美國華盛頓郵報也指出，北韓可能迅速強化無人機戰力，美國阻止軍事技術擴散的政策遭遇結構性失敗。

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