美陸軍將擴編愛國者飛彈營 關島設混編營

美國陸軍計畫將現役愛國者防空暨飛彈防禦部隊，由現有的15個營擴編至18個營，並另設1個包括愛國者能力的混編營部署於關島。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國陸軍發言人向「國防新聞」（Defense News）表示，陸軍計畫將現役「愛國者」（Patriot）防空暨飛彈防禦部隊，由現有的15個營擴編至18個營，並另設1個包括愛國者能力的混編營部署於關島。

美國陸軍在2023年宣布，將增編第16個愛國者飛彈營，如今決定再增加2個營。陸軍副參謀長明格斯（James Mingus）本月稍早宣布，愛國者部隊將「最多」增加4個營。

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此外，陸軍還計畫為關島籌設一個整合式防空與飛彈防禦營（Integrated Air and Missile Defense battalion）。這個「關島防禦系統」（Guam Defense System）營將是混編營，內含整合火力防護能力（IFPC）、搭載低層防空暨飛彈防禦感測器（LTAMDS）的愛國者系統，並結合整合戰場指揮系統（IBCS）。

IFPC旨在防禦火箭、砲彈、迫擊砲彈、巡弋飛彈及無人機對固定或半固定設施的威脅。IBCS則是新近部署的指揮管制系統，用於連結戰場上的火力單元與感測器。

由雷神公司（Raytheon）研發、目前處於低率量產階段的LTAMDS雷達，將取代愛國者原有的雷達，提供360度的防護範圍，可因應多種飛彈威脅。

陸軍發言人指出，「該營專為防衛關島而建，不計入18個愛國者營的總數中。」

雷神公司製造的愛國者系統在全球需求持續攀升。自2022年2月俄羅斯入侵以來，烏克蘭一直仰賴該系統抵禦俄軍，美國及其他國家也不斷承諾向烏克蘭提供更多愛國者系統。

今年6月，愛國者系統也曾在卡達的烏代德空軍基地成功攔截伊朗的飛彈。

所有交付給美國陸軍的新愛國者系統，將全面配備LTAMDS雷達與IBCS系統。

明格斯最近在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）指出，LTAMDS雷達和IBCS系統大幅拓展的愛國者飛彈的射程、高度，並提供360度防護，「換句話說，即使維持現有15個愛國者營，但配備IBCS與LTAMDS後，實際運用時能力幾乎倍增。」

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