川普派核潛艦後……俄羅斯軟了？克宮：不想打口水戰

克里姆林宮發言人佩斯科夫強調，核戰無贏家， 各方應謹慎處理核議題。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕克里姆林宮4日回應美國總統川普調動核潛艦行動，警告各方應避免使用「核言論」。

《華盛頓郵報》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在與記者的每日通話中表示：「俄羅斯對核議題非常謹慎，我們相信每個人應對核言論都非常小心。」他同時告誡應避免核局勢升級。

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佩斯科夫的發言，是克里姆林宮對川普行動的首次官方聲明。川普先前表示，他調動潛艦是因應俄羅斯前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）的「愚蠢和煽動性聲明」。梅德維傑夫的言論，曾隱晦地提及莫斯科的「死亡之手」（Dead Hand）核打擊能力。

佩斯科夫在回應關於川普宣布潛艦動向的問題時說：「整體而言，當然，我們絕對不希望捲入此類論戰，也不希望以任何方式對此評論。」他補充說，「核戰爭中不可能有贏家」，並表示「我們不認為現在有任何局勢升級的討論」。

當被問及克里姆林宮是否會要求梅德維傑夫收斂其言論時，佩斯科夫拒絕評論。但他表示：「在我國，外交政策是由國家元首，普廷總統制定的。」

報導指出，佩斯科夫的降溫言論，發生在川普特使魏科夫（Steve Witkoff）可能於本週訪問俄羅斯之前。然而，俄羅斯總統普廷本人在1日的談話中，態度依然強硬，稱其結束戰爭的條件並未改變。

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