澳洲海軍更新 將引進11艘日本「最上級」升級版巡防艦

日本積極向澳洲推銷「最上級」（FFM）護衛艦升級版，據日媒報導，澳洲已向日本通報將採用日本的提案。圖為日本最上級護衛艦「龍田川號」（FFM-11）。（取自日本海上自衛隊官方Facebook）

首次上稿 08:16

更新時間 09:30

〔駐日特派員林翠儀／日本青森5日報導〕澳洲推動海軍現代化，將引進新型巡防艦，日本積極推銷其最新銳的「最上級」（Mogami-class FFM）巡防艦（日稱「護衛艦」）升級版，日媒報導，澳洲已向日本通報將採用日方提案，若正式敲定，將是日本第一筆護衛艦出口案，預定2029年開始交付。對於強化日澳防衛合作是一大進展。

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澳洲將採國際聯合開發的方式，引進11艘新艦艇以取代老舊的巡防艦，預計總額約111億澳元（約合台幣2148億元），日本和德國的提案都進入最終候選方案。日本朝日新聞報導，多位日本政府消息人士透露，澳洲已告知日方將採用日本的提案。

報導指出，澳洲政府4日召開內閣國家安全委員會（NSC）會議，該委員會由總理和部分部長組成。由於這是日本「首次大規模裝備移轉計畫」，日方一直積極向澳洲進行推銷。這是日本向菲律賓出口預警和控制雷達之後，第二次向外國出口成品裝備。

法新社也報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）證實澳洲將向三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）採購11艘最上級巡防艦，強調最上級是先進匿蹤巡防艦，除了匿蹤能力，並有32管飛彈垂直發射管，可提升澳洲海軍戰力。

依照澳洲規劃，11艘艦艇中有3艘將首先在「共同開發國」生產，其餘的艦艇將在澳洲建造，澳方預定在今年確定聯合開發國家，並於2029年開始交付。

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