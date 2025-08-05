海鯤潛艦現正SAT海測中 軍事專家梅復興驚爆：光電潛望鏡是借來的

海軍「海鯤號」潛艦在7月3日進行第三次海試時，一路往旗津外海進行測試。（料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國造潛艦「海鯤號」現正進行SAT海測階段，但長期觀察台美軍事的專家梅復興卻驚爆指出，海鯤潛艦上的光電潛望鏡，竟然是承包廠商先借給台船，以滿足測試需求。梅復興質疑，即使這套光電潛望鏡通過了所有的測試，那正式的光電潛望鏡交付後，是否又要拆換再重新測試一遍呢？？而所謂今年底就能通過所有測試執行交艦，是指完成哪次測試呢？台船丶海軍丶國防部迄今都未對外界說明此真相，屆時誰又要來為此事的可能後果負責呢？

對於梅復興公開提出質疑與憂慮，軍方並未做出回應與說明。

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「海鯤」潛艦是在今年6月14 日在高雄港灣內實施航行測試，並於6月17日進行首次浮航測試，6月26日及7月3日分別完成第二次及第三次的浮航測試，目前則是移到乾塢內執行各系統裝備的性能校正、全艦水密測試及水下裝備檢查，並在施行外殼海生物清潔及塗裝作業後實施潛航測試。至於是否已進入到「淺水潛航」階段，相關單位均未對外說明。

長期觀察台海軍情發展及台美軍事交流的軍事專家梅復興，近日在其臉書專頁發文表示，幾位國內友人先後來詢問，近日測試照片中顯示，海鯤艦似仍僅裝配了一具潛望鏡，那該艦規劃的光電潛望鏡究竟有否安裝呢？

他說，IDS（國造潛艦計畫）第五級高度保密，目前實際進度當然不得而知 （而就算知曉也不便公開討論）。

但梅復興接著表示，去年底美方人士曾告知，去年因潛望鏡的承包商L3H公司之某次承包廠商施工出問題，導致光電潛望鏡無法如期履約，後來重新招標才找到合格的次承包商，但必須延遲6-12個月才能交貨。這台灣方面當然不肯接受，於是 （約在去年秋季） L3H公司提出先借一套光電潛望鏡給台船以滿足測試需求，做為解套方案。

他說，以此推論，即便海鯤艦現在已經裝上了光電潛望鏡，應該也是借來的那套。問題是，即使這套光電潛望鏡通過了所有的測試，那正式的光電潛望鏡交付後，是否又要拆換再重新測試一遍呢？？ 而所謂今年底就能通過所有測試執行交艦，是指完成哪次測試呢？台船丶海軍丶國防部迄今都未對外界說明此真相，屆時誰又要來為此事的可能後果負責呢？

海鯤潛艦於7月3日完成第三次的浮航測試，目前移到乾塢進行各項檢測，近日將再出海執行潛航測試。（圖：台船提供）

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