俄和平期限迫在眉睫 普廷無讓步跡象

美國要求俄羅斯在8日前與烏克蘭達成和平協議，但俄羅斯總統普廷沒有讓步跡象。（歐新社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普為終止烏俄戰爭，要求俄羅斯在8日前與烏克蘭達成和平協議，否則將對其實施嚴厲經濟制裁。雖該期限如今已臨近，但俄羅斯總統普廷仍沒有讓步跡象。

根據《美聯社》報導，迄今為止川普的承諾、威脅和勸誘，都未能改變俄羅斯立場，頑固外交僵局依然存在。川普4日表示，俄羅斯非常擅長避免制裁，並將其稱為狡猾。

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隨著最後期限臨近，外交氣氛變更加緊張。普廷1日宣布，俄羅斯新型高超音速飛彈榛果樹（Oreshnik）已投入使用。

另外俄羅斯前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）警告，美國設立的最後期限，可能會使俄羅斯和美國陷入武裝衝突。對此川普下令重新部署2艘美國核潛艇，以回應梅德維傑夫言論。

在整個烏俄戰爭戰爭期間，普廷一直重複相同訊息，即他只接受符合他條件的解決方案，並且會繼續戰鬥，直到他滿足為止。

值得注意的是，雖川普稱俄羅斯擅長避免制裁，但烏克蘭堅稱制裁對俄羅斯有用，並呼籲各國加大制裁。烏克蘭總統澤倫斯基今（5）日敦促美國、歐洲和其他國家，對俄羅斯能源、貿易和銀行業實施更嚴厲的二級制裁。

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