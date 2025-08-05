不對稱戰力從軍事院校做起 軍校入伍訓首納「無人機」操作訓練

國軍軍校入伍生4日參與無人機操作訓練課程，透過HJ-300X型四軸無人機結合模擬機訓練，建構新式裝備專長知識及能力。（青年日報官方Facebook）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍近年大買軍規、商規無人機，在部分機型投入今年漢光演習外，未來還將籌獲近5萬架新機，落實科技化練兵目標；不過，面對無人機飛手需求激增，軍方也持續擴張訓能，確保新興兵力「有機也有人」。為此，現行軍校入伍訓已將無人機納入課程，使新式裝備深入基層，強化入伍生不對稱作戰的專業能力。

國防部今（2025）年的三軍九校院8周聯合入伍訓，首次將無人機等新式武器納入正式課程，入伍生透過飛行模擬器、以及HJ-300X型四軸無人機的實際操作，逐步建構專業知能，肆應未來戰場。此次課程區分「飛行前後安全檢查」、「模擬器操作」與「動態飛行測驗」等課目，全程遵循民航局規範，使入伍生具備無人機各項基礎認知。

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入伍生在專業教官指導下，逐步熟悉無人機系統的遙控操作方式。（青年日報官方Facebook）

在模擬器操作階段，入伍生以智慧型手機的訓練軟體搭配遙控手把，先後完成「定點起降及4面停懸」、「8字水平圓」、「側面停懸及前進後退」、「定高5邊飛行」與「緊急程序處置」等操作訓練，藉此取得「動態飛行測驗」的考核資格。到了實機操作，入伍生則依序完成無人機起飛、側面停懸、直線前進與後退等動作，展現學習成果，為日後深化新式裝備專長奠基。

國防部去年8月拍板採購六款軍用商規無人機，包含已曝光的「戰術型近程無人機」、「目獲無人機」、「微型無人機」、「陸用型監偵無人機」，以及尚待揭露的「艦載型監偵無人機」及另一款「監偵無人機」，採購總量超過3千架；軍備局日前更發布公開徵求闡明，未來兩年將尋購五款共4萬8千750架商規無人機，使國軍商規軍用儎台規模突破5萬大關。

7月15日漢光41演習期間，參與縱深防禦演練的「摩羯」戰術型近程無人機。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

不過，監察院審計部過去一年間多次指出，國軍現行無人機飛手的訓能、考核機制欠完善，更點名陸軍未對戰術近程無人機進行後勤維保規劃，引起外界議論。在國防部政策指導下，我國的新興兵力發展已有初步成果，但在人才培養、裝備維持方面如何精進，仍待軍方持續改善。

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