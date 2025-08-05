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火光迸濺！駐日美軍F-15E輪胎脫落 驚險降落嘉手納基地

2025/08/05 10:56

駐日美軍證實，1架F-15E的1個輪胎意外脫落，仍於4日下午在嘉手納空軍基地成功著陸。圖非當事飛機。（法新社資料照）駐日美軍證實，1架F-15E的1個輪胎意外脫落，仍於4日下午在嘉手納空軍基地成功著陸。圖非當事飛機。（法新社資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕駐紮日本沖繩的美國空軍第18聯隊證實，1架F-15E戰鬥機的1個輪胎昨（4）日意外脫落，仍於當日下午6時40分左右在美軍嘉手納空軍基地（Kadena Air Base）成功著陸。

《日本放送協會》（NHK）報導，安裝在嘉手納町的攝影機4日下午6時40分左右，拍攝到的相關畫面顯示，1架F-15E戰機在嘉手納空軍基地降落時，冒出火花和白煙。

美國空軍第18聯隊表示，機上載有2人，事故並未造成人員傷亡。

這已非F-15E首度因輪胎問題引發事故。2023年9月，1架從訓練返航的F-15E戰鬥機降落在嘉手納空軍基地後，2個輪胎爆胎並起火，飛機一度在跑道上動彈不得，所幸2名飛行員均順利脫困。

今年4月，1架臨時部署在嘉手納空軍基地的F-15E戰機，也曾在起飛前發生輪胎脫落事件。

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