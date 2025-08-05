韓斥資25億升級「聯合指管系統」 準備從美軍收回「戰時指揮權」

圖為南韓K1A2主力戰車在澳洲「護身軍刀2025」聯合軍演中實彈演練。（圖取自澳洲國防部）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕「韓聯社」報導，南韓未來5年將升級「聯合指管系統」（AKJCCS），加強與美軍聯合作戰能力，為將來從美國收回「戰時作戰指揮權」作準備。

南韓防衛事業廳4日表示，AKJCCS為南韓自行開發，2015年部署迄今，已在美韓「乙支自由護盾」（USF）聯合軍演等任務扮演重要角色，但也運作長達10年，並未升級。

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南韓防衛事業廳指出，升級AKJCCS將耗資1178億韓元（約新臺幣25.4億元），預計2029年完成部署，包含強化資安能力、增進資訊共享，並加入AI等先進技術，提升通訊功能，例如自動翻譯與視訊會議等都將含括在內，使美、韓更即時共享資訊與溝通交流。

AKJCCS升級完成後，可更有效地連接美軍的「南韓戰區全球聯合情報交換系統」（CENTRIXS-K），進一步促進雙邊聯合作戰與協調能力，以利未來「戰時作戰指揮權」移轉。

報導另指出，美方對此事持消極態度，認為南韓的「聯合指管系統」與美軍系統對接有安全風險，南韓因此將全面替換老舊設備，並將適用「南韓型國防網路安全風險管理制度」（K-RMF），提前防範網路安全風險。

1950年韓戰爆發，南韓軍隊將作戰指揮權移交給美國為首的聯合國軍，韓戰結束後回收「平時作戰指揮權」，但「戰時作戰指揮權」仍由駐韓美軍掌握。雙方2007年商定於2012年把「戰時作戰指揮權」移交給南韓，但2010年又決定延後至2015年移交，2014年2國同意移交條件改為「基於條件」而非「基於時間表」，至今仍未完成交接。

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