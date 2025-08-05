火力比海馬士還多一倍 洛馬GMARS多管火箭車在美試射成功

由美國洛馬和德國萊茵金屬聯手開發的「全球機動火箭砲系統」（GMARS），日前在美國境內的白沙試驗場完成試射，首度驗證新系統的運作可行性。（洛克希德．馬丁官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國軍工航太大廠洛克希德．馬丁（Lockheed Martin） 4日宣布，其與德國萊茵金屬（Rheinmetall）合作開發的新型車載多管火箭系統，日前在美境內靶場完成首次試射，為該型系統創下新紀錄；該系統不只火力密度較「海馬士」翻倍，彈藥更可與現有履式、輪式系統共通，在機動火力部署上更具效益。

這款名為「全球機動砲兵火箭系統」（Global Mobile Artillery Rocket Syetem, GMARS）的新型儎台，去（2024）年首度於歐洲防務展（Eurosatory）亮相，整體構型是以M142「海馬士」多管火箭系統為基礎，但車輛底盤採用萊茵金屬的HX系列8X8戰術卡車，可選裝2枚陸軍戰術飛彈（ATACMS）、4枚精準打擊飛彈（PrSM），又或是12枚標準型／增程型的多管導引火箭（GMLRS），作戰彈性高。

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此外，該系統還可與現有的海馬士輪式系統、履帶式M270A2系統互通彈藥，要部署彈性、後勤維持上具備高度優勢，對於過去大量採用履式系統的歐洲國家而言，具備更加突出的戰術效益。

對此，軍聞媒體「戰區」（The Warzone）也以海馬士在國際上的採購情形指出，向GMARS這樣的機動系統，在俄羅斯威脅不減的現況下，有望成為歐洲甚至是北約盟邦市場的熱門商品，且在海馬士訂單大排長龍的條件下，儘管該系統實際部署期程未定，也有望為期吸引不少國家的採購意願。

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