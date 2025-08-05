「薩德」飛彈以伊衝突耗25％庫存 美補624億決定增產

圖為美國薩德飛彈。（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國於以伊戰爭中消耗大量薩德飛彈，美國猶太國家安全研究所報告指出12日內消耗14%庫存，CNN則引述知情人士說法為25%，恐需數年補齊。對此美國國防部近日與洛克希德馬丁集團簽署20.6億美元（約新臺幣624億元）合約，尋求增產「終端高空區域防禦系統」（THAAD）防空飛彈，藉此填補彈藥庫存。

軍聞網站「Defence Blog」報導，美國防部這項新合約期限設定至2029年12月，採固定價格附加激勵獎金模式，這次增購使落馬的總合約從83.5億美元增加到超過104億美元。預計將使用洛馬德州等4個州的工廠，負責生產及組裝零附件，以滿足美國、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等用戶的彈藥裝備與庫存需求。

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報導說，匿名美國官員透露，在以色列與伊朗6月中旬爆發的12天衝突期間，美軍共計發射超過150枚以上「薩德」防空飛彈，用於攔截伊朗彈道飛彈，損耗約25%美軍庫存，凸顯高強度戰爭對彈藥的損耗程度。儘管新合約未公布具體採購數量，但仍顯示美國防部積極填補作戰損耗、重建戰備彈庫存數量。

先前報導指出，美國在2024年購買11枚薩德，並計畫今年年底再接收12枚，2026財年結束時預計會增加25到37枚，但補充庫存扔需要花3到8年的時間。

美軍目前分別在美國本土、關島、南韓與中東地區部署「薩德」，用於滿足國土防衛與肆應潛在區域衝突；而洛馬集團6月中旬宣布，將在夏季結束以前，向美軍交付第8套完整的「薩德」系統，可望編成新的防空飛彈砲兵連，進一步提升美軍全球部署與戰備任務需求。

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