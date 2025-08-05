掃雷艦載無人艇成主流 荷、比新艦2800噸可裝6無人載具

圖為「奧斯坦德號」艤装時的畫面。（圖取自比利時國防部）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕各國積極建造新式掃雷艦，並搭配無人船，顯見無人掃雷已成國際主流。近日荷蘭與比利時新型獵雷艦（rMCM）計畫首艦「奧斯坦德號」（M940）已完成海上測試。

軍聞網站「Naval News」報導，比利時海軍新一代獵雷艦「奧斯坦德號」去年7月自法國西部濱海城鎮孔卡爾諾展開海試，期間曾配備水下無人系統公司「Exail」的Inspector 125無人水面載具（USV），驗證探測、分類與清除水雷等一系列海上作業，以及艦上戰系掃雷效能和該艦與USV搭配可行性。

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報導指出，荷蘭海軍和比利時海軍2019年達成rMCM計畫，委由「海軍集團」與ECA機器人（Eca-Robotics）公司合作，為兩國打造共12艘全新獵雷艦。計畫首艦「奧斯坦德號」預計今年10底交付，皇家荷蘭海軍的「佛利辛恩號」（HNLMS Vlissingen）正進行海試，後續艦艇也依序建造中，規劃2030年全數交艦。

rMCM系列獵雷艦全長約82公尺，排水量2800噸，最大航速15.3節（時速28.3公里），可配備Inspector 125無人水面載具、3部無人水下載具（UUV）、2部無人飛行載具、2部拖弋聲納、2部水雷識別與爆破系統等設備，同時還搭載40快砲與機槍等自衛武器，能有效增強自衛能力，提高執勤安全性。

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