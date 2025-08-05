澳拍板採購11艘升級版「最上級」護衛艦 首艦服役期程比原計畫快5年

日本海自的最上級7號護衛艦「仁淀號」，也是該級艦率先安裝美製Mk41垂發系統的軍艦。澳洲國防部今日證實，未來將確定採購11艘升級版的最上級艦，全面汰換老化的紐澳軍團級巡防艦。（澳洲國防部官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕澳洲國防部今（5）日證實，先前由德、日兩國競逐的「通用巡防艦」採購案，確定由三菱重工的升級版「最上級」護衛艦勝出，雙方現正對採購合約做最終磋商，預計明（2026）年起開工建造、5年後陸續成軍服役，整體籌獲期程也比原先規劃快上一倍，有效補上澳洲海軍紐澳軍團級巡防艦老化的戰力缺口，擴大艦隊規模。

澳洲國防部指出，接下來數月將持續與日本三菱重工（MHI）進行合約磋商，預計明年簽約後開工，根據規劃，11艘升級版「最上級」護衛艦的前3艘，將由日本先行建造，剩餘8艘則會在澳洲境內生產，有望為該國西部的造船業帶來數千個工作機會；值得一提的是，澳洲國防部強調，首艦預計2029年交付、2030年投入戰備，實際期程將比前朝政府的原先規劃要快上5年，有效滿足澳洲海軍戰力的更新換代。

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在升級版「最上級」護衛艦到位後，澳洲皇家海軍（RAN）將逐步汰換現有的「紐澳軍團級」（Anzac-calss）巡防艦，並搭配「亨特級」（Hunter-class）巡防艦、升級版的「霍巴特級」（Hobart-class）驅逐艦，持續滿足水面艦隊性能提升、規模擴張的戰略目標。

在澳洲國防部官方的示意影片中，該艦將同時具備直升機起降、無人機部署、無人艇攜行，以及水下探測裝置的釋放能力，兼具水上、水下作戰的全方位性能。（擷自澳洲國防部官方影片）

日本海上自衛隊的「最上級」護衛艦，主要搭載127公厘艦砲、海公羊（SeaRAM）近迫武器系統、17式反艦飛彈及魚雷，還有主動聲納和反水雷聲納等，未來還將陸續安裝Mk41垂直發射系統，大幅提升防空能力；而澳洲選定的升級版「新型FFM」，除排水量上看4800噸，也確定加裝多達32單元垂發系統，成功創下日本二戰以來繼菲律賓後，再次外銷軍備的紀錄。

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