馬防部無人機操作手開訓 要達「人人皆可操作」目標

馬防部昨日舉行「無人機操作手開訓典禮」，由副指揮官陳少將主持。（馬防部提供；取自青年日報）〔記者涂鉅旻／台北報導〕無人機已成為現代戰爭不可或缺的角色，國軍透過多方採購，將建構數以萬計的無人機大軍，位處台海第一線的陸軍馬防部，藉由專業課程讓官兵具備無人機戰場應用能力，馬防部副指揮官陳少將表示，單位已將相關訓練納入固定課表，並期望落實「人人皆可操作」目標，提升部隊整體戰力。

國防部正透過對美軍購、中科院研發等方式，籌獲上千架「軍用軍規」無人機，同時也向國內廠商招手，未來數年將採購約5萬架「軍用商規」無人機，藉此滿足屬於消耗性武器的無人機，龐大的使用需求。

陸軍特指部官兵在漢光演習期間操作微型無人機。（軍聞社提供）對此，國軍各單位已著手無人機訓練，根據軍方消息，馬防部昨日舉行「無人機操作手開訓典禮」，由副指揮官陳少將主持，邀請無人機訓練中心教官張少校授課，藉此強化官兵操作技能與臨戰應變能力，精進戰場偵蒐效能。

《青年日報》的報導提到，陳副指揮官在典禮之中表示，鑑於無人機已成現代作戰關鍵利器，單位已將相關訓練納入固定課表，並定期辦理儲、複訓課程，培育各階層官兵操作能力，落實「人人皆可操作」目標，期盼全體學員精進專業本職，提升部隊整體戰力。

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除此之外，第3作戰區指揮官陳文星中將日前主持「漢光41號演習實兵演練研討會」時也提到，當前敵情態勢複雜嚴峻，無論是強化縱深防衛作戰，或推動無人飛行載具效用，皆為未來戰場必須面對的關鍵課題，期盼藉由演訓過程及研討，強化各級幹部實務經驗。

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