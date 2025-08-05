AIM-120飛彈史上最大採購 美為19國簽逾千億訂單

AIM-120飛彈已在實戰稱霸數十年，圖為1999年美軍在義大利裝載飛彈準備攻擊南斯拉夫。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國國防部上個月與RTX公司簽署一項關於AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）的採購合約，其價值高達35億美元（約新台幣1048億），堪稱史上最大，這項合約是美國為履行日、德、波、澳等19個國家的軍售協議。

軍聞網站「The Warzone」報導，目前RTX和美國空軍均拒絕透露將提供多少枚AIM-120，不過其單價取決於不同型號，約超過100萬美元，AIM-120D單枚價則約38.6萬美元。由於美國戰機及多數盟國戰機皆能攜帶此飛彈，加上NASAMS防空系統也使用AIM-120飛彈，因此AIM-120可說是目前世界上需求量最大的飛彈。而RTX公司在不到一年前，才簽署價值約12億美元的AIM-120 FMS生產合約。

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報導指出，該項合約是在軍售埃及AIM-120飛彈後簽訂的，雖然埃及的AIM-120飛彈將用於NASAMS防空系統，但也能裝備在F-16戰機上。目前埃及的F-16戰機僅能裝備AIM-7「麻雀」和AIM-9「響尾蛇」飛彈。

報導說，儘管AMRAAM已在實戰中取得成功，但隨著中國威脅日益巨大，美國正積極提升及射程和作戰效能，開發AIM-120飛彈的最新型號。

目前AMRAAM最新版本是AIM-120D-3，除了維持180公里射程，雙向數據鏈傳輸以及第三方協同鎖定功能外，還換裝了更先進的尋標器以及飛行軟體。

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