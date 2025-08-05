Anduril厲害在哪？ 軟體驅動製造、超規模化量產顛覆軍備傳統思維

美Anduril國防公司創辦人帕爾默．拉奇（左），與主持人陳維超博士（右）昨日在台大進行講座對談。（記者陳治程攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防獨角獸安杜里爾（Anduril）創辦人帕爾莫．拉奇昨來台演講，並透露已設立台灣辦公室。臉書粉專「老波」今分析，相較於美國以往專注精緻、昂貴卻有限的軍備，安杜里爾以軟體驅動製造革命，並以「超規模化」生產為最終目標，整合美國及盟友產能，重建民主兵工廠，確保軍事能力能在關鍵時刻快速增長。

帕爾莫．拉奇（Palmer Luckey）昨首度來台發表演說，暢談軍事科技應用，也透露已在台灣設立辦公室。臉書粉專「老波the No-Filter Generalist」今發表「為什麼我們該知道Anduril」一文，解析這家公司值得關注之處。

這篇文章陳述，美國國防工業基地目前遇到的最大挑戰，在於未能跟上大國競爭威脅與現代科技創新演變，使美國及盟邦工業產能無法有效嚇阻、壓倒性贏得一場重大軍事衝突。這是因為美國向來以「精緻且昂貴、但數量有限的平台與武器」為軍事發展重點，卻可能在數日內耗盡數年關鍵彈藥，致使光有昂貴機台卻缺乏可消耗軍備，或數量無法有效涵蓋交戰區域的窘境。

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文章指出，拉奇在台演說提到「國防科技復興」，就是顛覆國防生產思維，讓美國與盟邦擁有「超規模化的武器生產能力」，產出數量級的精準集群，填補未來戰爭缺口。

要達成此目標的關鍵，老波指出，安杜里爾的核心理念是「以軟體驅動的製造革命」（software-driven manufacturing revolution），此思維已在特斯拉、蘋果、輝達、SpaceX等實現，重新定義硬體設計與生產方式。上述高科技公司將軟體當作核心平台，再圍繞軟體精心打造硬體，帶來設計簡化、迭代設計、商用零件運用等優勢。

該文提到，優先使用便宜、現成、供應鏈成熟的商用零件，而非依賴昂貴、專為國防製造的零件，是美國國防工業體系近年最大變革。例如特斯拉開放式軟體架構，能更快、更容易以更便宜、現成零件替換車輛子系統，並依靠更穩定的商用供應鏈，徹底改變生產經濟模式與速度，降低複雜程度，使產品更便宜、生產更快。這意味著能快速擴產、在產品各面向持續改進，軟體驅動的製造方式也讓新型自主系統大量生產不再遙不可及。

另外，這篇文章也點出，安杜里爾的最終目標是達到「超規模化量產」，也就是如產製上千艘大型、超大型水面與水下載具、數萬架自主無人飛行器與太空載具等，「基本上美軍現在的武器庫存都『少了一個零』」，也是安杜里爾期盼能在數年內補上之事。

安杜里爾Arsenal工廠渲染圖。（取自安杜里爾官網）為此，安杜里爾正推動Arsenal兵工廠專案，已承諾投入數億美元，啟動首座超大規模兵工廠Arsenal-1，設施占地500萬平方英尺，預計雇用1500名員工，產線全速運作時，可年產數萬台自主軍用載具、武器。這種集中式生產方式，徹底跳脫傳統「為特定計畫量身打造的專用工廠」模式。

模組化、可通用的製造工廠幾乎可生產各型態、尺寸與作戰領域的自主軍事載具與武器。此外，安杜里爾會選擇重新設計產品，消除需要特殊製造工具或偏離Arsenal平台的零件。另也藉由Arsenal作業系統，借助AI驅動軟體與智慧機械，快速執行高價值工作。

這篇文章陳述，整個Arsenal製造平台完全可以複製，未來的Arsenal-2、Arsenal-3可以在美國盟國落地，讓民主兵工廠重建不再只是美國能力，而是盟友集體產能總和，確保軍事能力在關鍵時間線上呈指數級增長，這也將是台灣日後可扮演的角色。

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