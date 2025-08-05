美官方報告揭密！力挺台灣軍援 首度開啟三大新管道

圖為美國國會大廈。（歐新社資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國會研究處（CRS）7月底發布最新報告，詳細爬梳近年美對台軍援。報告證實，除了傳統的對台軍售外，美國國會已授權行政部門，首度為台灣開啟「總統撥款權」、「外國軍事融資」與「國際軍事暨訓練」等三大援助新管道，顯示美台低調的軍事合作似有擴大趨勢。

根據這份名為《台灣：防衛軍事議題》（Taiwan: Defense and Military Issues）的官方報告，美國對台軍售傳統上是透過「對外軍售」（Foreign Military Sales, FMS）計畫進行。自2015年至2025年，美國行政部門向國會通報的對台FMS總額，已超過280億美元。

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然而，為回應國會對FMS交付時程過長的疑慮，美國國會通過的《台灣增強韌性法案》（Taiwan Enhanced Resilience Act），為軍援台灣開闢了新途徑。其中，首次將「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority, PDA）擴及台灣，授權直接從美國國防部庫存提供防衛物資。至今，美國政府已宣布三項對台PDA計畫，總額達15億美元。

該法案同時也首度為台灣提供了「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF），允許以貸款或補助形式，資助台灣購買美國武器。

在人員交流層面，報告指出，美國行政部門已依據2023財年的撥款法，與台灣建立了「國際軍事暨訓練」（IMET）計畫。此舉旨在強化美台兩軍的戰力互通性及聯合行動能力，報告稱美台雙方在美國與台灣的軍事訓練合作，雖大多未公開，但似乎有擴大的趨勢。

不過，報告也點出台灣在實現國防目標時，面臨的內部挑戰。儘管台灣兩大黨皆支持增加國防投資，但行政與立法部門的預算之爭，加深了外界對台灣能否確保充足國防資金的疑慮。此外，報告引述部分觀察人士的觀點指出，台灣軍隊在人員招募、訓練與留用方面遭遇困難，且民防、能源與基礎設施的韌性亦顯不足。

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