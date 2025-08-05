北約援烏新模式啟動 荷蘭出資、美國出貨 首批軍援即刻上路

美製「愛國者」（Patriot）防空系統。北約最新的援烏倡議，旨在將更多此類關鍵防空裝備，從美國庫存中快速交付給烏克蘭。（路透社資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）4日宣布，在北約一項名為「烏克蘭優先需求清單」（PURL）的新倡議下，首批由歐洲盟邦出資、美國提供庫存的對烏克蘭軍事援助已正式啟動，並由荷蘭全額資助首批交付。

北約官方新聞稿指出，呂特對此表示讚揚，強調此舉是繼上週德國承諾援助更多「愛國者」（Patriot）系統後再獲重要進展。他直言：「這關乎讓烏克蘭立即獲得其迫切需要的裝備。」

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呂特表示，所有盟國的援助，旨在「支持美國總統川普的和平努力」，並促成戰爭的公正終結。他透露已致函所有盟邦，敦促各國響應此「責任分擔」倡議，並預期「很快會有其他盟國宣布重大消息」

這項新倡議，源於呂特與美國總統川普7月14日在白宮達成的協議。根據該協議，歐洲盟邦與加拿大將出資，定期資助每批價值約5億美元（約新台幣149億元）的軍援案，提供烏克蘭認定為作戰優先事項的裝備與彈藥。

這些援助計畫將包含美國能比歐洲、加拿大單獨提供更大量的裝備。在海牙舉行的北約峰會上，盟國同意支持烏克蘭的共同責任必須更均勻地分攤，而此新倡議正是該承諾的具體實踐。

北約將透過其位於德國威斯巴登的「對烏克蘭安全援助與訓練」（NSATU）指揮部協調交付。歐洲盟軍最高統帥格林克維奇（Alexus Grynkewich）將與烏、美密切合作，驗證符合烏克蘭需求的援助計畫，例如防空系統、彈藥與其他可從美國庫存中，快速交付的關鍵裝備。

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