海馬士的好兄弟！GMARS新火箭砲試射成功 專為北約盟國打造

由美國洛克希德・馬丁公司與德國萊茵金屬公司合作開發的「全球機動火砲火箭系統」（GMARS）。（圖取自落馬官網）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國洛克希德・馬丁（Lockheed Marti，下稱洛馬）與德國萊茵金屬公司（Rheinmetall）已成功對其「全球機動火砲火箭系統」（GMARS）進行了首次實彈測試，此計畫旨在為北約（NATO）提供具備互通性與長程打擊能力的次世代火箭發射器。

軍聞網站《defence blog》報導，此次於新墨西哥州白沙飛彈靶場的測試，證實了該系統發射「導引多管火箭系統」（GMLRS）火箭的能力，此型彈藥已為美國及盟國部隊所使用。

請繼續往下閱讀...

洛馬在聲明中表示，此次展示是GMARS發展計畫的關鍵里程碑。該系統旨在滿足盟國軍隊對機動性、生存性與火力的要求，並能與現役的M270A2多管火箭系統（MLRS）及M142高機動砲兵火箭系統（HIMARS，俗稱「海馬士」）等系統整合。

洛馬戰術飛彈部門副總裁兼總經理哈特利（Paula Hartley）表示：「GMARS計畫是此承諾的典範，我們很高興在此次實彈演習中成功展示其能力。我們準備好快速將此能力推向市場。」

GMARS發射器安裝在萊茵金屬公司）的HX車輛平台（HX vehicle platform）上，其發射架可配置搭載2枚「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）、4枚「精準打擊飛彈」（PrSM），或多達12枚GMLRS彈藥。

萊茵金屬歐洲車輛系統公司執行長伯恩哈德博士（Dr. Björn Bernhard）補充道：「成功的實彈射擊展現了系統的精準度與可靠性。」據兩家公司稱，該平台利用了與HIMARS及M270組件的共通性，同時擴大了作戰範圍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法