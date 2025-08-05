雷虎「勇鷹」高教機噴煙秀性能！ AT-3服役逾30年今正式交棒

空軍今（5日）於岡山基地舉辦「雷虎小組傳承交接典禮暨勇鷹高教機噴煙性能展示」，我國最新研發的「勇鷹號高教機AJT」進行空中分列式。（記者陳逸寬攝）

〔記者劉宇捷／高雄報導〕隨著勇鷹高教機陸續大量服役，空軍雷虎特技小組的AT-3型機也將迎來新的「交棒」任務，而這天正式到來！空軍司令部今（5）日於岡山基地舉辦「雷虎小組傳承交接典禮」，儀式由空軍司令鄭榮豐親自主持，3架AT-3與5架「勇鷹」高教機分別噴出彩煙通過典禮會場，搭配「勇鷹」高教機單機噴煙性能展示，象徵空軍雷虎小組的AT-3正式交棒予「勇鷹」高教機。

空軍司令部今日於岡山基地舉辦「雷虎小組傳承交接典禮」，活動原訂於上週舉行，但由於天候因素延期一週。而在今日的典禮過程中，率先由AT-3型機及「勇鷹」（AJT）型機分別以三機編隊及五機大雁隊形通過觀禮臺，並施放代表我國國旗的三色彩煙，象徵AT-3執行完最後的雷虎任務，接著「勇鷹」雷虎７號機起飛，進行四點滾、高G轉彎等單機性能展示，展現人機一體的飛行特技及「勇鷹」高教機「線傳飛控」的優越性能。

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另外，現場也有規劃文史陳展區，陳列歷史圖資及文物，使來賓瞭解歷代機種演進與輝煌飛行歷史，並向歷代雷虎小組獻上最深的敬意。

空軍今舉辦「雷虎小組傳承交接典禮暨勇鷹高教機噴煙性能展示」，我國最新研發的「勇鷹號高教機AJT」進行空中分列式。（記者陳逸寬攝）

飛訓部部隊換訓組組長、第19任雷虎領隊劉世鈞上校表示，身為最後一任雷虎AT-3領隊，今天圓滿完成交接任務，他感到相當的不捨，但更多的是驕傲與感謝；已參加雷虎14個年頭的他，見證了小組一步步成長，他認為，雷虎小組不僅是飛行技術的展演，更是精神的表現與責任的態度，相信未來新的雷虎可以飛得更高更遠。

空軍雷虎小組成立於1953年，期間分別使用過美製F-84G、F-86F、F-5A，美方授權生產之F-5E戰機，以及技術合作之國造AT-3噴射教練機，如今在AT-3執行完逾30年的展演任務後，這項光榮將交棒給性能更先進、更好的國造「勇鷹」教練機。

空軍司令部表示，因應「勇鷹號」高教機規劃逐步接替AT-3型機，新式高教機兼具高教機、部訓機雙重功能，空勤人員訓練逐步由「三階段/三機種」精簡為「三階段/二機種」，以縮短人員轉換訓練及適應飛機期程，加速戰力獲得。

空軍今（5日）於岡山基地舉辦「雷虎小組傳承交接典禮暨勇鷹高教機噴煙性能展示」，由空軍司令鄭榮豐上將（右）主持。（記者陳逸寬攝）

空軍今（5日）於岡山基地舉辦「雷虎小組傳承交接典禮暨勇鷹高教機噴煙性能展示」，圖為我國自研的「勇鷹號高教機AJT」。（記者陳逸寬攝）

空軍今（5日）於岡山基地舉辦「雷虎小組傳承交接典禮暨勇鷹高教機噴煙性能展示」，圖為空軍雷虎小組飛官們。（記者陳逸寬攝）

原任雷虎領隊的空軍飛行訓練指揮部部隊換訓組組長劉世鈞上校。（記者陳逸寬攝）

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