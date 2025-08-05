雷虎小組「勇鷹號」處女秀 今岡山登場

「勇鷹號」即日起接替AT-3型機，成為雷虎小組專屬座騎。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕國機國造AJT「勇鷹號」加入雷虎小組的首場處女秀，今天上午在空軍官校岡山基地精彩登場，雷虎小組以五機大雁隊形疾速飛越觀禮台，教官並以人機一體的飛行特技，展示勇鷹號的優越性能，博得在場觀眾滿堂彩。

我國服役逾40年的AT-3「自強號」高級教練機今（2025）年逐步退役，將由勇鷹號接棒，今年3月勇鷹號陸續進駐岡山基地執行訓練任務，逐步接替AT-3型機，使年輕飛行員能更迅速適應及銜接各式主力戰機，投入捍衛領空的行列。

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空軍司令鄭榮豐上將頒授AJT型機雷虎小組臂章給飛行教官，並呈獻AT-3型機雷虎頭盔，象徵雷虎小組傳承交接、承先啟後。（記者蘇福男攝）

由於AT-3在過去30餘年也是雷虎小組的專屬坐騎，空軍上週規劃在岡山空軍官校舉辦「雷虎小組傳承交接典禮暨勇鷹高教機噴煙性能展示」，但因中南部豪大雨不斷，因此順延至今天上午舉辦。

典禮由空軍司令鄭榮豐上將主持，邀請歷任空官校長、雷虎領隊、漢翔公司及中科院代表觀禮，象徵空軍世代傳承與國防科技進步，典禮由AT-3型機和AJT型機分別以三機編隊及五機大雁隊形通過觀禮台，並施放代表我國國旗的三色彩煙，最後透過AJT單機性能展示，展現人機一體的飛行特技及勇鷹號高教機的優越性能。

鄭榮豐向歷代雷虎小組獻上最深的敬意，頒授AJT型機雷虎小組臂章給飛行教官，並呈獻AT-3型機雷虎頭盔，象徵雷虎小組傳承交接、承先啟後。

「雷虎小組傳承交接典禮暨勇鷹高教機噴煙性能展示」，今天上午在岡山空軍官校熱鬧登場。（記者蘇福男攝）

AJT型機「勇鷹號」加入雷虎小組的首場處女秀，今天上午在空軍官校岡山基地震撼登場，雷虎小組以五機大雁隊形通過觀禮台，並施放代表我國國旗的三色彩煙，引起現場觀眾一陣驚呼。（記者蘇福男攝）

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