「雷虎」傳承典禮有「嬌點」 謝蕓梃少校亮麗現身擔任說明官

謝蕓梃少校與吳浚匯少校共同為今日雷虎交接儀式擔任說明官。（記者陳逸寬攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕空軍司令部今（5）日舉行「雷虎小組傳承交接典禮」，3架AT-3與5架「勇鷹」高教機分別噴出彩煙通過典禮會場，象徵空軍雷虎小組的AT-3正式交棒予「勇鷹」高教機；其中，身穿一襲雷虎黑色新款飛行衣的飛訓部資深教官謝蕓梃少校，今日也現身會場擔任活動司儀暨說明官，高挑與亮麗的外型搭配飛行衣，成為場上嬌點！

在今日會場上，飛訓部飛行教官謝蕓梃少校與吳浚匯少校共同為活動擔任說明官，只見她穿著一身黑色的飛行衣，胸前繡有雷虎小組的徽章，而身形高挑外型亮麗的她，穿上這身帥氣的雷虎新世代飛行衣，完美詮釋了力與美的結合；多次現身公開場合的她，擔當此次說明官顯的不疾不徐、相當專業，也成為典禮會場上另類亮點。

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儘管謝蕓梃少校身穿帥氣的雷虎飛行衣，不過她其實並非雷虎小組成員，不過她仍是飛行AT-3型機的資深飛行員。謝蕓梃日前曾時表示，會踏上空軍飛行官一職，是因為小時候總是看到空軍基地的戰機起降，那時心裡想著，自己有一天也能夠做到，而她真的辦到了！而如今她也是國軍知名的優秀女飛行員之一。

謝蕓梃少校與吳浚匯少校共同為今日雷虎交接儀式擔任說明官。（傅心銘授權提供）

英國「每日電訊報」曾刊出對台灣女性戰鬥機飛行員的專訪，圖為中尉時期的謝蕓梃。（圖：空軍司令部提供）

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