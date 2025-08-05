明年國防預算3％擬採「北約模式」 學者：仍以國軍核心需求為主

我國明年度國防預算可望達GDP3％以上，圖為陸軍官兵與「海馬士」系統投入漢光演習情形。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國對我威脅與日俱增，總統賴清德今日表示，明年國防預算將達到GDP3％以上目標，提升台灣自我防衛能力。知情人士透露，明年度國防預算將以「北約模式」採計；學者剖析，以廣義北約軍事開支而論，可能包含海巡、反恐警察相關經費，我國仍以國軍核心需求為主，滿足戰力提升與戰略溝通目的。

賴清德今日出席凱達格蘭論壇致詞時表示，台灣持續推動國防改革，並投入更多資源，明年國防預算將達到GDP3%以上目標，提升台灣自我防衛能力。

根據我國行政院去年度通過的今年度整體國防預算，總金額達6470億餘元，其中包含國防部主管歲出預算4760億元、特別預算904億元，還有806億元特種基金，佔GDP約2.45％。若明年度國防預算達GDP 3％，總金額可能高達8千億元。

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知情人士私下補充，我國明年度國防預算可望達3％以上，將以「北約模式」採計。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今日分析，以廣義的北約模式軍事開支而論，除了國防部門的支出，還可能包含海巡單位、反恐警察、退休俸等相關經費。不過，這僅限於經常性支出，不包含特別預算。

蘇紫雲說，北約各國為達美國川普政府要求，因此國防預算長期將以增長至GDP 3.5％為目標，另外有1.5％用於道路等攸關國安的基礎設施強化。但以我國情況而言，仍以滿足軍事核心需求為優先，不僅讓國軍的戰力提升，在與盟國進行戰略溝通時也有助益。

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