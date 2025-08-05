直升機變身無人機母艦！南韓實測FPV神風機空中發射新戰術

南韓陸軍近日成功測試從一架飛行中的KUH-1「鷲獅」直升機上，發射一架FPV神風無人機，並成功攔截空中目標。（圖：翻攝自社群媒體影片）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓陸軍近日成功以KUH-1「鷲獅」（Surion）直升機，空中釋放搭載實彈的第一人稱視角（FPV）神風無人機，精準擊落模擬敵機。此為南韓首度測試「飛行中部署自殺無人機」的實戰構想，標誌直升機平台正式納入無人機空中攔截作戰鏈，並預示未來無人機戰術將向立體作戰升級。

據《Defence Blog》報導，此次演訓由南韓陸軍第二作戰司令部主導，測試重點為「飛行中釋放 × 地面遙控導引 × 空中攔截命中」三段整合流程。實測中，直升機釋放一架掛載實彈的FPV無人機，由地面操作員進行視角引導，成功命中模擬敵方無人機的RC-MAT靶機，展現高度機動性與準確性。

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參演單位第50步兵師無人機操作員金泰勳（譯音）上士表示：「我們從『鷲獅』上成功發射FPV神風無人機並精準命中目標，若未來開發專用彈頭，整體效能將再提升一個層級。」

韓軍強調，空中部署可突破傳統地面防空盲區與反應時滯，在前線爭議地帶提供額外一層防禦縱深。透過直升機快速機動與高度彈性，無人機可直接部署至接戰空域，降低指管延遲，迅速攔截來襲目標，形成「空中浮動防空網」。

FPV無人機原為民用競速機型，近年已被多國軍方改裝為低成本、高機動自殺武器。南韓軍方正加速將其整合進各軍種編制，尤其是與直升機編隊聯合操作。此次測試即為「旋翼機 × 自殺機」組合概念的初步實證。

陸軍第二作戰司令部已將本次成果報告提交總參謀部，作為新型「空基無人機母艦」作戰概念的發展依據。相關數據將影響後續KUH-1機隊改裝架構、彈頭模組設計與FPV機型選擇，顯示韓軍對無人機空中釋放模式的高度重視。

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