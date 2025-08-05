俄羅斯廢止中程飛彈條約 為部署極音速飛彈鋪路

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭後，曾於同年10月間試射1枚RS-24「亞爾斯」洲際彈道飛彈。（美聯社檔案照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯外交部4日宣布，將不再遵守一項形同具文、禁止部署中程飛彈的關鍵條約。此舉被視為對美國計劃在歐洲與亞洲部署同類武器的直接回應，恐將引發一場新的軍備競賽。

《紐約時報》，俄羅斯外交部在聲明中表示，莫斯科「不再認為自身受到」《中程核飛彈條約》（INF Treaty）的束縛。然而，華盛頓指控莫斯科違反該條約已超過10年，且俄軍在烏克蘭戰爭中已使用過條約所禁止的飛彈。

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這項簽訂於1987年的條約，禁止部署射程介於500至5500公里的陸基彈道飛彈與巡弋飛彈，曾被視為冷戰的重大突破。但美國川普政府以俄羅斯長期違規為由，已於2019年退出該條約。

美國去年還宣布將自2026年開始在德國「階段性部署」中程飛彈，俄國隨即表示將會反制。如今俄國正式宣布不再遵守後，中程核飛彈條約已名存實亡。隨著因烏克蘭而與俄國的緊張升溫，西方憂心恐重回冷戰時期般的危險軍備競賽。

莫斯科此次的宣布，發生在川普總統為回應俄國前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）的核威脅，而下令重新部署兩艘核潛艦的3天之後。梅德維傑夫4日更在社群平台X上警告「靜待後續步驟」。

俄羅斯總統普廷1日證實，已在烏克蘭戰場使用過的「榛果樹」（Oreshnik）中程彈道飛彈已投入服役，並將部署至白俄羅斯。這款可搭載核彈頭的飛彈，據稱能在15分鐘內打擊德國的蘭斯坦（Ramstein）空軍基地。

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