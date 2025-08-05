中、俄在日本海聯合軍演 還各派軍艦繞過日本南、北方海域

中國解放軍海軍2艘作戰艦艇通過宮古海峽。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國、俄羅斯正在日本海進行聯合演習，且中國首度派潛艦參與這場舉辦多年的海上聯演。與此同時，日本防衛省統合幕僚監部4日表示，偵獲3艘俄國艦艇於2日至3日間穿越北海道以北的宗谷海峽，另有2艘中國艦艇則於2日行經日本南方的宮古海峽，日方皆派遣海、空兵力嚴密掌握。

中、俄兩國自1日起實施「聯合海軍-2025」（Maritime Interaction-2025），雙方派出作戰艦艇、反潛艦艇，中國還派出柴電潛艦參加。雖然中、俄皆宣稱，「聯合海軍」演習已實施11年，屬於防禦性演習，不過，由於這場演習與美國主導的「太平洋堅定力量2025」演習時間重疊，仍引發外界關注。

日本防衛省掌握，3艘俄國軍艦於2日至3日間通過宗谷海峽。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）在中、俄軍演的同時，日本防衛省統合幕僚監部4日表示，海上自衛隊於2日晚間10點左右，在北海道所屬禮文島西北方70公里處，掌握由西向東航行的3艘俄國軍艦，分別為蟾蜍級大型登陸艦、無畏級驅逐艦、守護級護衛艦各1艘，並在2日至3日間穿越北海道以北的宗谷海峽。

另外，統合幕僚監部同一日也宣布，海上自衛隊於2日上午10點左右，在沖繩縣久米島西南方90公里處，發現中國海軍052D驅逐艦、054A護衛艦各一艘，通過沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽，朝太平洋航行。日本防衛省派遣P-3C反潛機、飛彈快艇等嚴密掌握中、俄軍艦動態。

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