為守護自由放棄退休 美Anduril創辦人拉奇因「這筆錢」催生國防獨角獸

圖為前Oculus公司執行長，現為Anduril國防公司創辦人的拉奇（Palmer Luckey）。（彭博檔案照）

〔記者陳治程／台北報導〕作為全球軍事強權，美國軍工業長期由特定廠商把持，這些大廠同時也是我國等美國盟邦的主要軍購來源；然而，衝擊現代戰場的無人機，使得許多國防新創公司趁勢崛起，由拉奇創立的Anduril即是一例；拉奇說，他會從VR轉戰軍事領域，其實是在「一筆錢」之後所做出的長考，這個決定，也使他成為撼動了美國軍工版圖的「獨角獸」。

現年32歲的拉奇（Palmer Luckey），是美國新創國防公司安杜里爾工業（Anduril Industries）創辦人，此前還曾創立虛擬實境科技公司Oculus、開發「Rift」頭戴顯示器一炮而紅後，被Facebook（今Meta）青睞並收購，讓他年僅22歲時就收穫人生第一桶金，揮別少時半工半讀的生活；但好景不常，他在2016年因為一筆9千美元的政治獻金遭公司開除，也讓他走到人生的十字路口。

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美國國防公司Anduril創辦人拉奇4日應邀來台，在台大獻出專題演講的第一次。（台灣人工智慧學校官方Facebook）

拉奇昨（4）日在台大演講中提及這段往事時說，他當時握有出售Oculus獲得的數十億美金，在離開Meta後，他大可遠離塵囂，在義大利或摩洛哥之類的地方享樂，但他選擇將錢投資在有意義的事情上，運用他的時間、人脈與才華，在世界裡發揮「正向且深遠」的影響力。在那之後，大家所知的Anduril公司就此誕生。

2017年創立的國防公司Anduril，以加州矽谷的科技新創文化為基，主打快速部署、自動化決策與感知整合，8年來在AI系統、無人機及反無人機系統等領域快速崛起，我國採購的291架Altius 600M-V型攻擊無人機，即是出自其手。（路透資料照）

但在創業初期，拉奇發現當年的美國科技圈不是向中國妥協，就是朝社群、金融等高獲利產業走去，國防產業的人才流失，也促使他決心在此領域深耕。Anduril的使命，是運用先進科技，為美國及其廣大盟友提供關鍵的軍事能力，守護自由的生活。

圖為烏軍在夜間操作Anduril的Altius 600M無人機執行作戰任務的情形。拉奇透露，他早在2022年俄烏戰爭剛爆發時，就前往烏克蘭指導裝備操作，而實地獲得的經驗也讓他期望用在台灣身上，協助我國強化防衛能力。（Anduril公司官方X帳號）

拉奇用矽谷的新創文化顛覆傳統軍工業。他強調，Anduril不是「國防承包商」，而是一家「國防公司」，8年來自力研發的產品，都是符合實戰需求的成熟裝備，而AI系統、無人機及反無人機系統等新興產品的成功，也讓拉奇在同業間快速崛起，在他親自前往俄烏戰場後，這些經驗更進一步昇華，期望這些寶貴教訓，能進一步轉化為「台灣經驗」。

值得一提的是，在昨天的演講末尾，拉奇提及我國已故前總統李登輝30年前訪美的故事直言，台灣社會是自由世界的典範，並用「敢於建造、永不屈服」八字勉勵，呼籲更多人能與他的公司一同抵禦敵人，發揮自身力量守護自由的生活。

拉奇在演講末尾以「敢於建造、永不屈服」8字，鼓勵各界投入國防產業，用自身能力守護自由的生活。（本報資料照，記者陳治程攝）

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