國造AT-3高教機服役近40年 曾掛「空射雄二」飛彈測試

空軍今（5日）於岡山基地舉辦「雷虎小組傳承交接典禮暨勇鷹高教機噴煙性能展示」，我國研發的「AT-3自強號高教機」。（記者陳逸寬攝）〔記者劉宇捷／高雄報導〕空軍今日於岡山基地舉辦「雷虎小組傳承交接典禮」，代表在雷虎小組服役36餘年的AT-3高級教練機，即將走入歷史，並由勇鷹高教機接棒；AT-3不只是國造軍機先驅之一，更是承擔教練機、特技機與攻擊機等多用途平台，也是早期國造空用武器系統的測試平台，甚至掛過空射雄二飛彈。如今，這架飛機將離開台灣的天空，後續是否另外辦理隆重的除役典禮，有待軍方評估。

AT-3「自強號」教練機是中科院、漢翔航空工業公司1980年代共同研製的雙座噴射教練機，主要用於空軍飛行員的高專與武器訓練，該機採低單翼、全金屬結構與前三點起落架設計，具備良好的低速操控與穩定性，適合進行編隊、儀表飛行及基礎作戰訓練；此外，AT-3高教機前低後高及高座位的座艙設計，讓飛行員能擁有絕佳的飛行視野，特別是目視機首前方的視角，因此相當適合作為需精準目視參考點的特技機。

空軍今（5日）於岡山基地舉辦「雷虎小組傳承交接典禮暨勇鷹高教機噴煙性能展示」，我國研發的「AT-3自強號高教機」。（記者陳逸寬攝）AT-3高教機沒有加力後燃器，其動力主要仰賴兩具Garrett TFE731-2渦扇發動機，每具推力約1600公斤，提供可靠推力與經濟運行成本，使AT-3最高速度達0.73馬赫，實用升限約13700公尺。AT-3同時也可當作輕攻擊機使用，其設有7個武器掛點，可攜掛機砲莢、火箭、炸彈與訓練彈，兼具初步攻擊訓練能力。

而AT-3型機應用廣泛，不只擔任高階噴射教練機角色，也衍生出A-3「雷鳴」攻擊型，被運用在神秘的第35夜攻中隊，甚至還在1996年台海危機中，秘密掛載空射雄二飛彈，待命投入特殊任務，成為我國航空系統自主研製的重要里程碑。



我國研發的AT-3自強號高教機（右）與勇鷹高教機（左）同框。（記者陳逸寬攝）AT-3高教機因其優異的操控性，在1989年接棒「雷虎小組」執行首次表演任務，此後36年間，參與無數基地開放、國慶衝場、迎賓表演等，成為雷虎小組使用最久的機型，可謂功不可沒；然而，未來AT-3將開始退出台灣的天空，屆時軍方是否辦理除役典禮，仍有待空軍規劃。

針對未來飛官訓練工作，空軍表示，「勇鷹」是我國最新研發的高級教練機，用以取代AT-3及F-5型機的換裝訓練任務，可因應各型主力戰機空對空、空對面任務需求執行訓練，其藉由地面站臺連結，運用虛擬雷達及虛擬目標執行訓練，能有效減低訓練成本；而雷虎小組方面，已設計在機腹安裝噴煙罐裝置，並牽管線至發動機尾管處，開始逐步訓練新的特技科目。

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