接見Anduril創辦人 顧立雄：盼國軍摒棄舊思維勇於創新

美國Anduril公司創辦人拉奇（Palmer Luckey）致贈國防部長顧立雄無人機模型。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕陸軍首批Altius-600M攻擊型無人機系統昨（4）日交運陸軍，國防部長顧立雄今（5）日接見製造商美國Anduril公司創辦人拉奇（Palmer Luckey），並互贈紀念品，感謝美方工作團隊與國防部同仁的努力，快速將首批新裝備遞交國軍，進一步強化國軍防衛與打擊能力。

國防部與美國Anduril公司雙方代表合影。（國防部提供）

顧立雄今天下午在陸軍常務次長楊基榮中將、陸軍參謀長陳建義中將及國防部相關單位主管陪同下，接見拉奇一行。顧立雄致詞說，這項專案從去年啟動，今年就快速獲得首批交裝，讓國軍獲得關鍵性「即戰力」，有效強化地面縱深防衛及打擊能力。

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顧立雄指出，隨著科技快速發展，無人機在現代戰場的運用已愈趨多元，不僅可作為戰場偵蒐與通訊中繼；也是實施不對稱作戰、現代化部隊不可或缺的關鍵戰力。同時，許多民間新創公司採取敏捷開發、快速生產的模式，且善用軟體與AI能力，整合當前成熟技術，可建立創新、可靠的作戰系統。

顧立雄強調，當前敵情威脅嚴峻，國防部持續規劃與籌獲監偵型及攻擊型無人機，以滿足我防衛作戰需求。Altius-600M型無人機順利獲裝，展現國軍應對戰場環境變化、加速引進創新科技的決心；對於臺美攜手合作，運用新興科技對抗中共威脅，以及確保區域和平穩定，亦極具意義。

顧立雄進一步說，未來國軍將持續建構不對稱與韌性的防衛戰力，透過國防創新小組（DIO），評估新興科技及產品的作戰運用，並導入國軍戰力籌獲及整建。在建軍備戰的工作上，鼓勵每位同仁都能摒棄舊式思維，勇於接受挑戰與科技創新，以創造嚇阻優勢，有效克敵制勝，守護台灣的安全。

稍晚，拉奇也在國防部演講廳，舉行專題演講，以「台灣的軍事科技革新」為題，分享他對於運用國防新興科技的獨到見解。顧立雄除全程聆聽，也希望與會人員把握機會，汲取成功經驗與概念，期對推動國防事務與建軍備戰工作，有所啟發。

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