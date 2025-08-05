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普廷要怒了！俄最新核潛艦剛服役就遭烏國滲透 機密文件外流

2025/08/05 21:27

俄羅斯總統普廷7月24日出席「波扎爾斯基大公號」核潛艦服役儀式。（美聯社檔案照）俄羅斯總統普廷7月24日出席「波扎爾斯基大公號」核潛艦服役儀式。（美聯社檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭軍事情報機關「國防情報總局」（HUR）3日表示，在近期一次行動中，取得俄羅斯最新「北風之神-A級」（Project 955A Borei-A）戰略核潛艦「波扎爾斯基大公號」（Knyaz Pozharsky，K-555）大量機密檔案，包括該艦的潛在弱點。

《商業內幕》（Business Insider）網站4日報導，該局專家入侵俄國海軍系統，取得有關該潛艦的內部機密檔案，包括艦隊人員名單、編制、作戰指令，以及潛艦結構配置圖，如逃生救援系統。

國防情報局還公開數份看來是從這次駭客入侵行動中取得的文件。該局說，烏國掌握了這艘俄國最新服役潛艦的詳細作戰系統圖、傷兵轉送程序，以及艦隊日誌，得以了解艦上日常例行和戰備運作情況。

烏國這項情報行動，可能暴露該級潛艦的弱點；北風之神級潛艦為俄國核戰略打擊主力，並且被視為俄國最先進的潛艦。烏國國防情報局3日發文表示，這項行動取得的資訊，「得以找出不僅是『波扎爾斯基大公號』，也包括其他北風之神級核潛艦的特色和技術侷限」。

「波扎爾斯基大公號」可攜帶16枚「布拉瓦」（R-30 Bulava）洲際飛彈，每枚飛彈可攜帶10枚核彈頭，該潛艦7月24日才正式編入俄國海軍北方艦隊第31潛艦師，當時俄國總統普廷還親自出席。

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